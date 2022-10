Deutschlands erfolgreichste Kochshow feiert Geburtstag: "The Taste" geht wieder auf die Suche nach dem leckersten Löffel der Nation. Alle Infos zur Jubiläumsstaffel 10, den kampfbereiten Coaches und den Kandidat:innen gibt's hier in der Übersicht.

Start der 10. Staffel von "The Taste"

Am 21. September 2022 geht's los: 26 Köch:innen möchten in der Show beweisen, dass Kochen ihre große Leidenschaft ist und sie in der Küche wahre kulinarische Kunstwerke zaubern können. Die spektakulären Löffelkreationen bringen nicht nur die Coaches, sondern auch Gastjuror:innen in den verschiedenen Folgen zum Staunen.

Darum geht's bei "The Taste"

Bei "The Taste" treten seit 2013 in SAT.1 die besten Hobby- und Profiköch:innen Deutschlands gegeneinander an. Sie eint ein Ziel: den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren und 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch zu gewinnen. Die erste Challenge: In der Blindverkostung müssen sie mit dem perfekten Löffelgericht überzeugen, um einen Platz in einem der vier Starkoch-Teams zu ergattern.

Das sind die Coaches der Jubiläumsstaffel

Mit Sternekoch Frank Rosin, Sternekoch Tim Raue und dem Wiener Spitzenkoch Alex Kumptner schlemmt sich Alexander Herrmann durch die leckersten Löffel, die SAT.1 zu bieten hat. Doch welcher Coach setzt auf die richtigen Köch:innen und hat in der Sendung den richtigen Riecher für den finalen Löffel, der ihn zum Sieg führt?

"The Taste" 2022: Die Teams und Kandidat:innen

In den Folgen 1 und 2 haben sich die Kandiat:innen mit ihren Löffeln in die Teams der Profiköche kochen können. Jetzt wollen sie alle mit ihr Coach den Sieg der Jubiläumsstaffel holen.

Team Frank Rosin

Philipp (31 Jahre alt, Koch, Foodstylist und Tauchlehrer aus Hamburg)

Laura (29 Jahre alt, Geschäftsführerin einer IT-Firma aus Speyer) - Wechsel in Team Tim Raue

Sonia (20 Jahre alt, Auszubildende Köchin aus Berlin)

Joseph (29 Jahre alt, Entremetier und Saucier aus Göppingen)

Team Alexander Hermmann

Victoria (34 Jahre alt, Köchin aus Emskirchen bei Nürnberg)

Markus (21 Jahre alt, Koch aus Berlin) - RAUS

Fabian (27 Jahre alt, BWL-Student aus Münchberg bei Hof) - RAUS

Vick (34 Jahre alt, Köchin aus Emskirchen bei Nürnberg)

Team Tim Raue

Jari (35 Jahre alt, Küchenchef und Entremetier aus Konstanz)

Robin (29 Jahre alt, Hair- und Make-up-Artist aus Düsseldorf)

Christian (35 Jahre alt, Koch und Content Creator aus Berlin)

Kim (26 Jahre alt, Servicemitarbeiterin aus Paderborn) - RAUS

Team Alexander Kumptner

Tobi (18 Jahre alt, Auszubildender Koch aus Zorneding bei München)

Heike (50 Jahre alt, berentete Frisörin aus Waakirchen bei Bad Tölz)

Theresa (20 Jahre alt, Auszubildende Köchin aus Wolfau)

Daniel (30 Jahre alt, künftig selbstständig im Eventmanagement, aus Schillingen bei Trier)

Das Neueste aus der Sendung

Schockmoment für Kandidat Robin

Während Teamkollegin Victoria mit den Wachteleiern kämpft, verletzt sich Robin in Team Gelb mit der Pinzette. Kann er so weiterkochen?

Sendezeiten und Sendetermine von "The Taste" 2022

Bald heißt es: Ran an die Löffel! Insgesamt werden neun Folgen der beliebten Kochshow immer mittwochs zur Primetime in SAT.1 ausgestrahlt. Eine Übersicht zu den Sendeterminen findest du hier:

So verfolgst du den Kampf in der Küche im Livestream

Wenn die Starköche rufen, hast du mehrere Möglichkeiten, "The Taste" 2022 mitzuverfolgen: Du kannst die Sendung live im TV ansehen. Online findest du aber gleichzeitig zur gewohnten Uhrzeit einen Livestream, mit dem du deine Lieblings-Kochshow streamen kannst. Auch Joyn bietet einen kostenlosen Livestream während der Sendung an.

Wiederholung: Ganze Folgen von "The Taste" 2022

Die Löffel sind das kulinarische Feuerwerk der Show - deshalb solltest du keine Episode von "The Taste" verpassen. Alle ganzen Folgen kannst du nach der Ausstrahlung online auf video.sat1.de anschauen. Wahlweise steht dir auch die Mediathek auf Joyn für den Onlinestream zur Verfügung.

Sie hat die Coaches im Griff

Auch in Staffel 10 übernimmt Angelina Kirsch die Moderation von "The Taste". Sie ist nicht nur für das Regelwerk verantwortlich, sondern hat auch die Uhr im Blick und sorgt dafür, dass die Löffel pünktlich zur Verkostung bereitstehen.