Halbzeit in der Jubiläumsstaffel 10 von "The Taste" 2022, aber keine Zeit zum Durchatmen. In Folge 5 geht es mit neuen Abenteuern am Herd und Challenges weiter, in denen vor allem Tim Raue fast das Küchentuch wirft.

"Ich kann euch sagen, es wird ein wilder Trip", kündigt Moderatorin Angelina Kirsch freudig grinsend an. "Denn heute kochen wir in Gefilden, da spricht man eine andere Sprache als wir jetzt gerade, da trinkt man seine Getränke aus sehr großen Gläsern und trägt dabei seltsame Hosen und da wird man in jedem Jahr deutscher Meister."

Zünftig, vollmundig, bayerisch

Für Frank Rosin und sein Team ist klar: Angelina spricht vom Bundesland Bayern. Und damit haben sie völlig recht. "Bayern, des samma mir", beginnt Konkurrent Alexander Herrmann sofort loszuträllern.

Als Experte der bayerischen Küche ist Profikoch Alexander Huber zu Gast. Er legt bei der Verkostung besonderen Wert auf die Auswahl der Produkte und die raffinierte Zubereitungsweise süddeutscher Klassiker. Mitgebracht hat er für die Teams vier Lose, auf denen unterschiedliche Situationen stehen, in denen man die bayerische Küche genießt. Danach richtet sich in der ersten Kochrunde das Gericht der einzelnen Kandidat:innen.

Pure Verzweiflung in Team Rot?

Als Coach und Sternekoch Tim Raue sein Los zieht, ist er alles andere als begeistert. "Warum ich?", schreit er und schüttelt schockiert den Kopf. Teamchef Alexander Kumptner scheint mit seiner Aufgabe auf den ersten Blick zufrieden zu sein. Da zwei Kandidat:innen aus Team Grün aus Bayern kommen, erhofft sich der Wiener Spitzenkoch einen echten Vorteil.

