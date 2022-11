"The Taste" 2022 - Team Tim Raue siegt: Gewinner von Staffel 10 ist Profikoch Jari 

Das Wichtigste in Kürze Das Finale von "The Taste" wurde am Mittwoch, 16. November 2022, ausgestrahlt. Die Wiederholung der ganzen Folge kannst du dir kostenlos hier anschauen.

Wer war in der Jubiläumsstaffel dabei? Die Coaches der 10. Staffel und ihre Teams im Finale.

Wie das Finale von "The Taste" 2022 ablief und wie viele Sterne sich Jari als Gewinner erkochen konnte, kannst du hier nachlesen.

Mit drei goldenen Sternen im Finale von "The Taste" 2022 kann sich Profikoch Jari den Sieg holen. Wie er sich in der letzten Episode der Jubiläumsstaffel gegen seine Konkurrent:innen durchsetzte und welche Überraschungen auf die Finalist:innen warteten, erfährst du hier.

"Es war ein harter Ritt", verkündet Tim Raue, als er seine beiden Kandidaten im Finale von "The Taste" 2022 begrüßt. Jari und Christian, beide im Team Rot, treten gegen fünf weitere Köch:innen an, alle sind heiß auf den Sieg. In drei Kochrunden wird noch einmal ordentlich ausgesiebt, am Ende freut sich Jari über den besten Löffel, ein eigenes Backbuch und 50.000 Euro.

Alltagsgerichte auf ein neues Level heben

Japanische Handwerkskunst war schon in vergangenen Folgen der Kochshow gefragt, doch gepaart mit deutschen Klassikern bringt diese Herausforderung die Finalist:innen ganz schön ins Schwitzen. Gastjuror Tohru Nakamura präsentiert sieben Lose mit typisch deutschen Gerichten, Spitzenkandidat Jari zieht die Königsberger Klopse, über die sich vor allem sein Coach Tim Raue freut.

Mit einem strukturierten Plan und voller Motivation startet der 35-Jährige ins Finale. Für ihn ist klar: "Wer 'The Taste' 2022 gewinnen will, muss an mir vorbei." Auch Teamchef Tim Raue hat ein genaues Geschmacksbild im Kopf, an dem sich Jari ebenfalls orientiert. "Jari ist im Handwerk unfassbar professionell", erklärt der mehrfache Sternekoch und beobachtet mit leuchtenden Augen seine beiden Kandidaten.

Keine Glanzleistung, aber auch keine Katastrophe

Bei der Verkostung von Tohru muss Jari die Luft anhalten. "Ein wunderschöner Klops, der fein abgeschmeckt ist", lobt der Gastjuror den Löffel, "aber es hat etwas Säure gefehlt." Damit haben Jari und Tim nicht gerechnet. Trotzdem reicht die kulinarische Performance für das Weiterkommen in Runde zwei.

Das Koch-Duell: Jari gegen Philipp

Aus den drei mitgebrachten Zutaten von Gastjuror Christoph Rüffer müssen die beiden Kochprofis die Butter zum Star auf ihrem Löffel machen. "Das Hauptprodukt soll klar erkennbar sein, dennoch aber geschmacklich Ecken und Kanten zeigen", erklärt der Juror. "Die Butter zum Star zu machen, ist gar nicht so einfach", gesteht Jari. "Es geht darum, den Buttergeschmack zu transportieren, ohne dass die anderen Aromen stärker werden."

Mit der gebackenen Jakobsmuschel und aufgeschlagener Butter trifft der Koch aus Konstanz voll ins Schwarze und kann seinen Gegner Philipp schlagen. Neben Jari besiegen auch Victoria und Robin ihre beiden Koch-Partner und ziehen somit in die finale Runde ein.

Favorit Jari will an die Spitze

Speck, Spinat und Kirschen: Eine dieser Zutaten muss in der alles entscheidenden Kochrunde auf 28 Löffeln elegant und in absoluter Aromen-Vielfalt präsentiert werden. "Weißt du, wie schwierig es ist, einen Löffel zu kochen", gibt Jari zu bedenken und unterstreicht damit die extreme Schwierigkeit dieser Challenge. Dafür bekommen die drei Finalist:innen 90 Minuten Zeit und jeweils eine:n bereits ausgeschiedene:n Kandidat:in als fleißige:n Helfer:in.

"The Taste" 2022: Jari gewinnt im Finale

Die Kirsche kombiniert der gelernte Koch mit einem saftigen Rehrücken und fein abgeschmeckter Soße. Für Alexander Kumptner ist die frische Frucht ein perfekter Gegenspieler zur gehaltvollen Note des Fleischs. Auch Frank Rosin lobt den seidigen Löffel und die "unfassbare Harmonie zwischen Frucht und Fleisch". Bei der Punktevergabe erhält Jari drei goldene Sterne und geht somit als Gewinner der Jubiläumsstaffel nach Hause.