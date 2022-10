Anzeige

Feine Kost aus Bayern? Das sollte für Kandidatin Vick aus Nürnberg in Folge 5 eigentlich ein Heimspiel sein, doch im Solokochen bekam sie einen roten Stern. Auch im Entscheidungskochen konnte sie mit ihrem Löffel geschmacklich nicht überzeugen und musste letztendlich die Kochshow verlassen.

Mit frischem Wind von Kandidat Robin im Team Gelb starteten die Kandidatinnen Vick und Victoria motiviert ins Solokochen. Die 34-jährige Profiköchin verwendet die bayerische Garnele, die Gastjuror Alexander Huber mitgebracht hat. Dazu soll es einen Brezn-Knödel mit Radieschen-Salat geben. Für diese eher ungewöhnliche Kombination hat Vick lediglich eine Stunde Zeit.

Exquisiter Löffel oder Buffet-Essen?

Bei der Blindverkostung wissen die Coaches nicht, wer welchen Löffel gekocht hat. Bei Vicks Gericht sind sich aber alle einig: Garnele und Brezn passen nicht zusammen. Für Alexander Kumptner war es ebenfalls zu ölig: "Überall war eine Prise Fett dran", kritisiert er. Tim Raue erinnert der Löffel an ein Buffet-Essen – unterschiedlichste Komponenten wurden wahllos zusammengefügt. Nach der Verkostung erhält Vick von Tim Raue einen roten Stern und qualifiziert sich somit fürs Entscheidungskochen.

O'zapft is!

"Mache Bier zum Star auf dem Löffel" lautet das Thema der finalen Kochrunde. Vick entscheidet sich für einen süßen Löffel. Sie karamellisiert Pumpernickel und rührt eine Creme aus Quark, Sahne und Schmand mit Weißbier an. Am Ende der Kochzeit soll daraus eine bayerische Version eines Tiramisus werden.

Vick will mit Weißbier und Tiramisu überzeugen

Fokussiert und konzentriert arbeitet sie Schritt für Schritt an ihrem Löffel. Vor dem Anrichten lässt sie Coach Alexander Herrmann probieren, der beim Kauen das Gesicht verzieht. Zu viel Crumble und die Minze schmecken ihm nicht. Das heißt für Vick: weniger Pumpernickel servieren und die Minze weglassen.

Gastjuror Alexander Huber mundet die feine Creme gut. "Minimales Bieraroma", kritisiert er allerdings. "Vom Biergeschmack war der erste Löffel schon intensiver." Aus diesem Grund wählt er Vicks Gericht auf den dritten Platz, sie hat in Folge 5 den schwächsten Löffel gekocht und muss deshalb "The Taste" 2022 verlassen.

Die nächste Folge von "The Taste" 2022 siehst du am Mittwoch, 26. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1.