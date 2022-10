Kleine Löffel, großartiges Jubiläum: Nach ihrer erfolgreichsten Staffel geht die SAT.1-Kochshow "The Taste" in die zehnte Runde. Diese ersten Details sind zur neuen Staffel jetzt bekannt.

Anzeige

Am 21. September 2022 geht es los

26 Kochtalente aus Deutschland und Österreich kochen ab 21. September 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr spektakuläre Löffelkreationen für diese Starköche:

Alexander Herrmann. Zwei Guide Michelin Sterne. Erfolgreicher Gastronom u. a. im Gourmetrestaurant des Posthotels in Wirsberg. Der 51-Jährige ist seit Beginn in der "The Taste"-Jury und mit vier Siegen häufigster Gewinner.

Frank Rosin. Zwei Guide Michelin Sterne. Seit 30 Jahren bekannter Gastronom und Unternehmer, unter anderem im Gourmetrestaurant Rosin in seiner Heimatstadt Dorsten. Der 56-Jährige ist wie Alexander Herrmann seit Beginn bei "The Taste" dabei, aber noch ohne einen Sieg.

Alex Kumptner. Zwei Hauben des Gault Millau. Aufstrebender Koch und Gastronom, unter anderem in der Tagesbar Everybody's Darling in Wien. Der 39-Jährige stieß 2020 als Newbie ins Team der "The Taste"-Coaches und holte sich direkt den Sieg.

Tim Raue. Zwei Guide Michelin Sterne. Ausgezeichneter Gastronom u. a. im Restaurant Tim Raue in Berlin (unter den 50 besten Restaurants der Welt). Der 48-Jährige ist seit 2019 dabei und geht nach seinem Sieg 2021 nun als Titelverteidiger ins Rennen.

Sie ist die Moderatorin von "The Taste"

Angelina Kirsch bleibt auch in ihrem dritten Jahr die Moderatorin von "The Taste". Wie gewohnt wird die 34-jährige Frohnatur die Zuschauer:innen durch die Show führen.

Anzeige

Anzeige

Das könnte dich auch interessieren: