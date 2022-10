Moderatorin Angelina Kirsch führt bei "The Taste" 2022 durch Folge 4

Das Wichtigste in Kürze "The Taste" 2022 ist gestartet: Das sind die Sendetermine und Sendezeiten von "The Taste" 2022. Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung kannst du die Show kostenlos im Livestream verfolgen.

Alle Kandidat:innen, die es durch das Probekochen geschafft haben, kannst du hier kennenlernen. es durch die erste Kochrunde schaffen, siehst du in Folge 1. Alle Infos zu den Teams gibt es hier.

Zum Start von "The Taste" 2022 übernahm Wayne Carpendale die Moderation in Deutschlands größter Kochshow. Nach zwei Folgen Pause ist nun Angelina Kirsch zurück im Studio und behält die Kandidat:innen und Coaches genau im Auge.

In Folge 4 mussten sich die Coaches Tim Raue und Frank Rosin von zwei talentierten Köch:innen trennen. Erfahre hier, wer ausgeschieden ist.

"The Taste" feiert einen runden Geburtstag: in einem neuen Studio und mit beliebten Coaches, hochkarätigen Gastjuror:innen, sogar mit ehemaligen Kandidat:innen - und mit so vielen jungen, mutigen Koch-Talenten wie noch nie. Auch bei der Moderation gibt es erneut eine Änderung: Angelina Kirsch ist zurück im Studio.

** Update: Angelina Kirsch übernimmt in Folge 3 wieder die Moderation **

She's back! Nach zwei Wochen Pause begrüßen die Coaches und Kandidat:innen Moderatorin Angelina Kirsch im Studio. "Die Blume von Taste ist da: Angelina, der Superstar", singt Alexander Herrmann zu Beginn der dritten Folge. Vorrübergehend vertreten hatte sie Wayne Carpendale, der vor allem den Hobby- und Profiköch:innen im Castingkochen zur Seite stand.

Ebenfalls neu in Folge 3 ist Gasjurorin Cornelia Poletto. Welche Challenge sie den Teams mitgebracht hat, erfährst du hier.

Wayne Carpendale bleibt Moderator in Folge 2

Auch in Woche 2 übernimmt Wayne Carpendale die Moderatoren-Rolle in der 10. Staffel von "The Taste". Er steht den Kandidat:innen und deren Begleitung im Casting seelisch bei Seite und begrüßt in der ersten Kochrunde Nelson Müller im Studio. Welche Herausforderung sich der Spitzenkoch für die Coaches und Teams ausgedacht hat, erfährst du heute Abend ab 20:15 Uhr in SAT.1.

Das Castingkochen in Folge 1

"Boah, der schmeckt gut!", platzt es aus Coach Alexander Herrmann heraus, nachdem sein Profigaumen das erste Gericht verkostet hat. "Wer steckt hinter so einem Löffel? Ist das ein junger, ambitionierter Koch oder ist der schon voll im Business?" Der Spitzenkoch ist nach der Blindverkostung überzeugt, dass der Löffel mit Teigtaschen mit geschmortem Schweinebauch, Süßkartoffeln, Passionsfrucht, Guacamole und Erdnüssen von einem Profikoch stammt.

"Da hat einer unfassbar viel Talent, Gespür und bringt das auch auf den Löffel", schwärmt Sternekoch Tim Raue. Wer steckt hinter dem sensationellen Löffel?

Erkocht sich der jüngste Teilnehmer von "The Taste" einen Platz in einem der vier Teams?

"Ich bin Tobi, bin 18 Jahre alt, also ganz, ganz jung, und ich bin Koch-Azubi im zweiten Lehrjahr." Tobi kocht von klein auf mit Oma und Mama und ist seit jeher großer "The Taste"- und Alexander-Herrmann-Fan. Voriges Jahr nutzte er sogar seinen Urlaub, um ein Praktikum im Zwei-Sterne-Restaurant von Alexander Herrmann zu machen. Erkennt der Coach seinen ehemaligen Zögling?

Einmal ist keinmal

Bei Markus hat es vor zwei Jahren im Casting bei "The Taste" noch nicht ganz gereicht. Deswegen probiert es der 21-jährige gelernte Koch aus Berlin jetzt erneut: mit seinem "Schlemmerfilet 2.0" (gebratenem Kabeljau mit Sauerkraut, Chorizo und Pankow-Bröseln). "Das Feedback von euch allen hat mir so ein Feuer gegeben, dass für mich zu dem Zeitpunkt klar war: Du pushst jetzt zwei Jahre, sammelst noch mehr Erfahrung und dann gibst du richtig Gas." Kann er diesmal die Geschmacksknospen der Coaches überzeugen?

Ein neues Gesicht bei "The Taste" 2022

In der Jubiläumsstaffel gibt es einige Überraschungen. So auch in der Moderation: In den ersten beiden Folgen übernimmt Wayne Carpendale vertretungsweise die Moderation. Angelina Kirsch führt wie gewohnt ab Folge 3 durch die Kochshow und nimm Kandidat:innen und Coaches in stressigen Kochsituationen genau unter die Lupe.

