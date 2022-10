"The Taste" 2022: Gastjuror The Duc Ngo sorgt für Verzweiflung in Folge 4

Anzeige

Heute Abend wird es sehr international im Kochstudio von "The Taste". Star-Koch und Gastronom The Duc Ngo ist zu Gast in Folge 4 und hat alles andere als eine leichte Aufgabe für die Teams vorbereitet. Was die Kandidat:innen heute Abend erwartet, erfährst du bereits hier.

The Duc Ngo bringt, wie auch in Staffel 9, die Kandidat:innen und die Coaches an ihre Grenzen. Denn in Folge 4 sollen die Teams diesmal unterschiedliche internationale Küchen vereint auf den Löffel bringen. Keine leichte Aufgabe, wie sich auch die Coaches eingestehen.

Das Los entscheidet

"Es wird spannend, es wird extravagant und sehr weltoffen", verkündet Moderatorin Angelika Kirsch zugleich in Folge 4. Denn heute müssen die Teams "internationale Fusionküche" auf den Löffel zaubern.

Coach Alex Kumptner sieht der heutigen Challenge nervös entgegen. "Ich bin noch nie so gut bei 'The Taste' gewesen wie letztes Jahr - bis Duc kam", gesteht der Koch. Nach dem Besuch des Gastjurors in Staffel 9 musste Alexander Kumptner zwei seiner Talente nach Hause schicken.

Die Aufgabe in Folge 4

Den Coaches ist klar: Die Challenge von The Duc Ngo wird den Teams einiges abverlangen. "Fusion ist ja im Grunde alles, aber dass das zusammenpasst … das kann so richtig in die Hose gehen", sagt Alexander Herrmann.

Für die heutige Aufgabe hat The Duc Ngo vier unterschiedliche Küchen miteinander kombiniert:

Los 1: Vietnam und Frankreich

Los 2: Japan und Südamerika

Los 3: Texas und Mexiko

Los 4: Skandinavien und Japan

Die Coaches stehen ihren Teams mit Rat zur Seite

In den Küchen geht es sofort rund. 60 Minuten haben die Teams Zeit, um den Gastjuror von ihren internationalen Kreationen zu überzeugen. Es wird geschnippelt, gerührt und gekocht. Gleichzeitig gibt es Tipps von den Sterneköchen.

Doch wer kann am besten mit dem Zeitdruck umgehen und welche:r Teilnehmer:in kreiert den perfekten internationalen "Fusion"-Löffel?