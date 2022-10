"The Taste" 2022 - Joker von Tim Raue: Laura darf in Folge 3 in ein neues Team wechseln

Das Wichtigste in Kürze "The Taste" feiert 2022 Jubiläum. Das ist über Staffel 10 bisher bekannt.

Hobbyköchin Laura konnte in Folge 3 nicht glänzen und erhielt im Solokochen einen roten Stern. Im Entscheidungskochen konnte sie das Ruder nicht mehr rumreißen und präsentierte den schwächsten Löffel. Kurz vor ihrem Exit setzt Coach Tim Raue dann seinen Kandidat:innen-Joker auf die 29-Jährige und holt sie in sein Team.

Ebenfalls zittern nach dem Solokochen musste Profikoch Markus aus Berlin.

Im Gegensatz zur letzten Woche, in der Kandidatin Laura einen goldenen Stern ergattern konnte, verläuft Folge 3 sehr holprig für die 29-Jährige. Im Entscheidungskochen präsentiert sie den schwächsten Löffel und muss eigentlich die Show verlassen. Doch dann drückt Tim Raue seinen Buzzer und rettet Laura in sein Team.

Laura ist nach dem Solokochen bei "The Taste" 2022 eigentlich raus

Für Coach Frank Rosin läuft das Solokochen alles andere als gut, denn sein roter Stern geht ausgerechnet an seine eigene Kandidatin Laura. Sie hatte sich als Einzige für die Kartoffel als Zutat von Gastjurorin Cornelia Poletto entschieden und wollte damit ihren Coach überzeugen. "Ich hatte dieses Kartoffelgitter probiert", erklärt die Geschäftsführerin einer IT-Firma. "Aber ich habe mal wieder festgestellt, dass man bei 'The Taste' etwas wagen soll, aber man sollte schon wissen, was man wagt."

Unter Zeitdruck änderte sie ihren Plan und bereitete stattdessen kleine knusprige Kartoffelwürfel zu, die mit einem Flanksteak, Speckbohnen und einer Sauce Bernaise serviert wurden. Frank Rosin schmeckte der Löffel in der Blindverkostung jedoch gar nicht, er drückte am Ende auf den roten Buzzer. "Den roten Stern vom eigenen Coach zu bekommen, ist so richtig bitter", gab Laura enttäuscht zu.

Dramatisches Entscheidungskochen

Neben Laura stehen noch Heike und Theresa aus Team Alexander Kumptner sowie Victoria mit Alexander Herrmann im Entscheidungskochen. Jetzt heißt es: abliefern! Die Kandidatin von Frank Rosin muss ihr Gericht rund um das Gemüse rote Beete kreieren. Das Problem ist nur, dass sie selbst gar keine rote Beete mag.

Unter Höchstspannung leitet Coach Frank Rosin seine Hobbyköchin Schritt für Schritt an und dekoriert den Löffel. "Wir haben gemerkt, dass wir beim Kochen an unsere Grenzen gekommen sind", gesteht er vor der finalen Verkostung.

Tim Raue rettet Laura vor dem Ausscheiden

Gastjurorin und Sterneköchin Cornelia Poletto ist von allen vier Löffeln angetan, doch sie muss sich entscheiden: Der stärkste Löffel kommt aus dem Team Alexander Kumptner, der Schwächste von Laura und Frank Rosin. Damit scheidet die 29-Jährige aus.

Als Laura das Studio schon fast verlassen hat, drückt Tim Raue seinen Buzzer. Er zückt damit den Kandidat:innen-Joker und holt sich die Speyerin in sein Team. Laura darf weiter bei "The Taste" bleiben und trägt ab sofort die rote Schürze.

