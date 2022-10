Kein Glück bringen Alex Herrmann und seinen Kandidat:innen beim Teamkochen die roten Fliegenpilze aus geschmorten Tomaten. Gastjurorin Cornelia Poletto wählt den Löffel von Team Gelb auf den letzten Platz, weshalb ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin gehen muss. Wen trifft es?

Markus scheidet in Folge 3 aus

Bereits in der letzten Woche stand Coach Alexander Herrmann vor der schwierigen Entscheidung, welcher seiner Schützlinge die Kochshow verlassen muss. In Folge 2 traf es Fabian, in Folge 3 verabschiedete sich der fränkische Profikoch nach dem Teamkochen von Kandidat Markus. Gastjurorin Cornelia Poletto bewertete den Löffel von Team Gelb als den Schwächsten, somit musste ein Koch oder eine Köchin aus Alexander Herrmanns Team gehen.

Die Wahl fiel auf den 21-jährigen Koch aus Berlin. Seine zwei Konkurrentinnen Vick und Victoria sind stärker und haben in den letzten Wochen größere Entwicklungssprünge gemacht.

Team Alexander Kumptner bleibt verschont

Sie haben noch allen Grund zum Jubeln: Der österreichische Profikoch Alexander Kumptner hat auch in Woche 3 noch alle vier Kandidat:innen aus dem Castingkochen in seinem Team. Ob er diese Quote auch in Episode 4 halten kann?

Kann Kandidatin Laura aufatmen?

Auch Hobbyköchin Laura musste in der dritten Woche zittern. Im Teamkochen belegte ihr Löffel zwar noch den mittleren Rang, doch im Solokochen bekam sie von ihrem eigenen Coach nach der Blindverkostung einen roten Stern. Wie sie sich im Entscheidungskochen schlug und ob noch eine weitere Kandidatin oder ein weiterer Kandidat in Folge 3 gehen musste, kannst du hier nachlesen.