"The Taste" 2023 ohne Coach Frank Rosin: Das ist schon jetzt zu Staffel 11 bekannt

Die Jubiläumsstaffel von "The Taste" ist noch nicht einmal zu Ende gegangen, schon gibt es exklusive Infos zur 11. Staffel. Wann die Kochshow 2023 startet und was sonst noch bekannt ist, erfährst du hier.

"The Taste" geht 2023 in eine neue Staffel

Nach der Erfolgsgeschichte der 10. Staffel lassen die Infos zur nächsten Runde nicht lange auf sich warten. Im ersten Halbjahr 2023 gibt es für alle "The Taste"-Fans Nachschlag mit neuen Folgen. Wann genau die 11. Staffel startet, wird noch bekannt gegeben. Die Zeit bis dahin wird im Frühjahr durch den dreiteiligen süßen Ableger "The sweet Taste" verkürzt.

Bewirb dich und sei als Kandidat:in dabei

Du kannst genauso gut kochen wie die Kandidat:innen der letzten Staffeln? Du willst deine Gerichte auch vor fachkundigen Coaches präsentieren? Egal ob Profi- oder Hobbyköch:in: Für die kommenden Staffeln von "The Taste" werden immer wieder talentierte Kandidat:innen gesucht. Zeig beim Probekochen was du draufhast und vielleicht bekommst du die Chance, deine Kochkünste vor den "The Taste"-Coaches zu präsentieren.

Hier findest du das Bewerbungsformular (RedSeven Entertainment GmbH)

"The Taste" ohne Frank Rosin

"Time to say Goodbye" postete Koch Frank Rosin am Tag des "The Taste"-Finales 2022 auf seinen Social-Media-Kanälen und veröffentlicht passend dazu ein kurzes Video. "Es wird definitiv meine letzte Sendung sein," verkündet er. "Ich werde heute das letzte Mal Juror bei "The Taste" sein.

Mit dieser Nachricht verabschiedet sich der bisherige Coach aus Deutschlands größter Kochshow in SAT.1. Der 56-Jährige war von Anfang an dabei, unterstütze zehn Staffeln lang Hobby- und Profiköche bei den perfekten Löffeln. Der Sieg mit einem seiner Schützlinge blieb ihm allerdings in allen Staffeln verwehrt.

Besonderen Dank richtet Frank Rosin außerdem an seine Coach-Kollegen Tim Raue, Alex Herrmann, Alex Kumptner und Moderatorin Angelina Kirsch: "Ihr seid tolle Freunde und ich habe sehr sehr viel von euch gelernt."

Nachfolger für Frank Rosin in der "The Taste"-Jury

SAT.1 hält sich aktuell noch bedeckt, wer den Jury-Platz von Frank Rosin in der 11. Staffel übernehmen wird. "Frank Rosin wird 2023 in der neuen Show 'The Sweet Taste' in SAT.1 zu sehen sein. Bei 'The Taste' macht er nach 10 Jahren als Juror eine Pause," gibt der Sender kürzlich bekannt.

Die Coaches und Kandidat:innen im Kochstudio

Wichtiger Bestandteil von Deutschlands größter Kochshow sind die Coaches, die den Hobby- und Profiköch:innen in den verschiedenene Kochrunden zur Seite stehen und nicht nur Tipps und Tricks weitergeben, sondern ihre Schützlinge auch so herausfordern, dass sie zu Höchstform auflaufen.

Wer auf den Küchen-Kanzeln in den Teams Rot, Gelb, Blau und Grün Platz nehmen darf, ist noch nicht bekannt. Sobald es zur Jury und den Kandidat:innen weitere Infos gibt, erfährst du es hier als Erste:r.