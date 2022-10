Der passionierte Koch

Anzeige

Alexander Herrmann hat seine Leidenschaft für das Kochen bereits in der Kindheit entdeckt. Seitdem gibt er hinter dem Herd sein Bestes und besitzt auch sein eigenes Restaurant und Bistro. Doch nicht nur Kochen, sondern auch das Coaching ist einer seiner Vorlieben. Daher will er mit seinem Faible für gut geschliffene Messer und einem breiten Geschmacks-Spektrum von Brotzeit bis Trüffel den Wettstreit bei "The Taste" gewinnen. Mit seinem Team kämpft er gegen die anderen Coaches um den Titel "The Taste 2020": Kann er sich gegen Alex Kumptner, Frank Rosin und Tim Raue durchsetzen?

Vom Bub zum Küchenmeister

Auch ein Starkoch wie Alexander Herrmann hat einmal klein angefangen: Der Oberfranke wird im Jahr 1971 in Kulmbach geboren. Schon früh kommt er mit der Gastronomie in Kontakt, denn er wächst in einer Hoteliersfamilie auf. Seit 1869 führen die Herrmanns ein Hotel in Wirsberg.

Anzeige

Nach dem Besuch der Hotelfachschule Bavaria Altötting absolviert Alexander Herrmann seine Ausbildung zum Koch in Nürnberg. Die Prüfung zum Küchenmeister besteht er mit Bravour, nämlich als Jahrgangsbester. Unmittelbar nach seiner Lehre geht es für den Koch zurück nach Wirsberg.

Dort übernimmt er den Posten als Küchenchef im "Herrmann's Restaurant", welches heute als Restaurant "Alexander Herrmann" bekannt ist. Im Jahr 2008 erhält der Gourmettempel unter seiner Führung einen Michelin-Stern und auch der einflussreiche Restaurantführer Gault-Millau bewertet das Restaurant mit stolzen 17 von 20 Punkten. Seit 2019 trägt das Restaurant sogar zwei Michelin-Sterne.

Weitere Erfolge feiert die "Kochschule Alexander Herrmann": Sie wird 2011 zur Kochschule des Jahres gewählt. Der Profi selbst macht sich währenddessen auch auf internationaler Ebene einen Namen.

Alexander Herrmann bei "The Taste"

Doch damit nicht genug: Alexander Herrmann wirkt auch seit 1997 regelmäßig in TV-Shows als Koch mit. Und weil nicht nur das Kochen, sondern auch das Coaching zu seinen Leidenschaften zählt, ist er auch in der SAT.1-Show "The Taste" mit von der Partie. Dort will er stets mit seinem Faible für gut geschliffene Messer und einem breiten Geschmacksspektrum von Brotzeit bis Trüffel den Wettstreit gewinnen. Seit bereits acht Staffeln steht Alexander Herrmann nun den "The Taste"-Kandidaten mit Rat und Tat zur Seite. Dass diese sich dabei nicht übernehmen sollten, weiß der Oberfranke. Er meint: "Hyperkreativität geht zu 99 Prozent in die Hose!"

Anzeige

Fazit: Alexander Herrmann ist eine feste Größe, nicht nur in der Gourmetszene, sondern auch in der Fernsehlandschaft. Er besticht mit seiner sympathischen Art sowie seinem fränkischen Akzent und konnte schon viele Fans für sich gewinnen. Ob er auch den "The Taste"-Titel für sich beanspruchen kann?