Alex Kumptner ist Coach und Juror bei "The Taste". Das musst du über den Wiener Spitzenkoch wissen.

Alexander Kumtpner: TV-Koch mit Wiener Schmäh bei "The Taste"

Willkommen in der Männerrunde bei "The Taste", Alex Kumptner! Mit dem österreichischen Spitzenkoch ist die Jury um die TV-Köche Frank Rosin, Tim Raue und Alexander Herrmann komplett. Der laut "Bild der Frau" schönste Koch der Fernsehlandschaft ist in Wien geboren und führt dort das Restaurant Everybody's Darling – direkt neben dem berühmten Stephansdom. Dass Alex nicht nur schön ist, sondern als Koch zur absoluten Spitzenklasse gehört, bestätigte ihm spätestens seine Gault-Millau-Auszeichnung mit zwei Hauben.

Den Fernsehzuschauern ist Alexander unter anderem durch "Die Küchenschlacht" und die Kinder-Kochshow "Schmatzo" bekannt. Die "The Taste"-Kandidaten können von dem 38-Jährigen noch viel lernen. In seinem Team will er die besten und talentiertesten Hobby- und Profi-Köche um sich scharen.

Restaurant in Wien

Sein Handwerk als Koch hat Alexander Kumptner bei österreichischen Kochgrößen wie Werner Matt und Reinhard Gerer gelernt. Zusätzliche Aus- und Weiterbildungen führten ihn nicht nur in renommierte österreichische Restaurants, sondern auch nach Deutschland. Als Küchenchef war der Fernsehkoch unter anderem in der Albertina Passage in Wien tätig. Hier erhielt Alex auch seine Auszeichnung durch den Restaurantführer "Gault Millau". Seit 2013 darf er sich über zwei Hauben freuen. Die Eröffnung seines Restaurants Everybody's Darling war da natürlich der nächste wichtige Schritt in Kumptners Kochkarriere.

Privates von Alexander Kumptner: Freundin, Instagram & Co.

Alex Kumptner ist 38 Jahre alt und lebt und arbeitet in seiner Heimatstadt Wien. Sein Sixpack hält der Wiener trotz seiner Vorliebe für österreichische Mehlspeisen fit. Am liebsten macht er laut einem Interview mit "Bild der Frau" am Morgen Sport. Seine gesunde Lebensweise komplettiert er mit Intervallfasten. Die Klischees eines Kochs mit dickem Bauch erfüllt Alex Kumptner schon einmal nicht. Das Ergebnis seines Trainings würdest du trotzdem gerne erst einmal mit eigenen Augen sehen? Auf Alex' Instagram-Account zeigt er immer wieder Oben-Ohne-Bilder. Ob der Star-Koch momentan eine Freundin hat, ist nicht bekannt.

