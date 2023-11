"The Taste" 2023: Alle Infos zur 12. Staffel im Überblick

Anzeige

Ein ganzes Gericht auf einem Löffel: Das ist die Herausforderung für die Kochtalente, die "The Taste" 2023 gewinnen wollen. Alle Infos zur 12. Staffel der Kochshow findest du hier.

>>> Sieh dir hier die Vorschau auf Folge 2 an:

Start der 12. Staffel von "The Taste"

"The Taste" geht in die zwölfte Runde und begibt sich erneut auf die Suche nach dem besten Kochtalent Deutschlands. Ab Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn kämpfen wieder Profi- und Hobby-Köch:innen um den Sieg und 50.000 Euro Preisgeld.

TV-Ausstrahlung: Sendetermine und Sendezeiten

Es heißt wieder: Ran an die Löffel! Einen Überblick über die Sendetermine und Sendezeiten der 12. Staffel kannst du hier nachlesen:

Wiederholung und ganze Folgen streamen

Solltest du eine Folge verpasst haben, kannst du dir alle ganzen Folgen und Highlights von "The Taste" 2023 jederzeit auf Joyn erneut ansehen.

"The Taste" im Livestream

Du bist unterwegs, möchtest aber trotzdem "The Taste" sehen? Alternativ kannst du jede Episode auch im Livestream auf Joyn anschauen.

Die Jury in Staffel 12

Nach kurzer Löffel-Pause kehrt Frank Rosin zurück und komplettiert die Jury rund um Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue. Die "The Taste"-Coaches sowie namhafte Gastjuror:innen freuen sich auf spektakuläre Genuss-Löffel der Kochtalente. Wer kann mit großer Koch-Klasse auf kleinem Löffel überzeugen?

Das sind die Kandidat:innen der 12. Staffel

Auch in der 12. Staffel von "The Taste" müssen Hobby- und Profi-Köch:innen ihr Kochtalent wieder unter Beweis stellen. Wer die diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten sind, kannst du in der Übersicht nachlesen.

"The Taste", Staffel 12, ab Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und vorab exklusiv bei Joyn PLUS+