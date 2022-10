Angelina Kirsch ist seit 2020 die Moderatorin von "The Taste". Hier erfährst du mehr über das 33-jährige Multitalent.

Moderatorin bei "The Taste"

Die Moderatorin von "The Taste" heißt Angelina Kirsch. Die Schleswig-Holsteinerin löste Christine Henning ab, die die beliebte SAT.1-Kochshow von 2013 bis 2019 moderierte.

Angelina beruhigt als Moderatorin nicht nur die nervösen Hobby- und Profiköche, sondern hält auch die Männerrunde der Coaches und Juroren – bestehend aus Frank Rosin, Alex Kumptner, Alexander Herrmann und Tim Raue - im Zaum. Das gelingt der offenen Frohnatur im Handumdrehen!

Tipp: Du willst sehen, wie sich die 33-Jährige bei "The Taste" als Moderatorin schlägt? Ab Staffelstart am 1. September kannst du das jeden Mittwoch um 20:15 Uhr in unserem Livestream sehen.

Angelina Kirsch: Model und Moderatorin

In den Moderationsjob bei "The Taste" bringt Angelina Kirsch bereits einige TV-Erfahrung mit. Sie war Jurorin bei "Curvy Supermodel" und führte durch die Back-Show "Wer kann, der kann".

Weltrekordreife Fähigkeiten als Moderatorin bewies Angelina Anfang des Jahres bei "Guinness World Records"®, einer SAT.1-Sendung rund um menschliche Höchstleistungen und Extreme.

Geschmack bei Essen und Fashion

Taste beweist die Blondine nicht nur in ihrer Aufgabe bei "The Taste", sondern auch bei Mode. So brachte sie 2020 schon ihre zweite eigene Mode-Kollektion für Aldi Nord und Aldi Süd auf den Markt – natürlich explizit für kurvigere Frauen.

Selbst trägt Angelina Kirsch laut eigenen Angaben Kleidergröße 42/44. Als Curvy Model lief sie für große Fashion-Marken wie Zalando, H&M oder Ulla Popken über Laufstege auf der ganzen Welt.

Angelina Kirsch privat: das musst du über sie wissen

"The Taste"-Moderatorin Angelina Kirsch wurde in Neumünster geboren und wuchs dort auf. Nach der Schule absolvierte das Model zunächst eine Ausbildung und hing auch noch ein Bachelor-Studium in Musikwissenschaften und Empirischer Soziologie an.

Ihre Modelkarriere startete, als Angelina als 23-Jährige in Rom von einem Modelagenten entdeckt wurde. Ihre Kurven setzt sie heute auf internationalen Modeschauen in Szene.

Ein Zwilling kommt selten allein

Schon gewusst? Privat tritt Angelina im Doppel auf. Sie hat nämlich eine eineiige Zwillingsschwester namens Madlin, die Zahnärztin bei der Bundeswehr ist.

Die Blondine ist in festen Händen

Nach ihrer Trennung von Mario Dornbach hat die 33-Jährige seit 2019 wieder einen Freund. Ihre Beziehung hält die 1,77 Meter große Angelina aus der Öffentlichkeit heraus.

Auf Instagram hält sie ihre Fans trotzdem immer auf dem Laufenden und teilt dort neben sexy Shooting-Bildern auch Momentaufnahmen aus ihrem Alltag.