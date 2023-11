"The Taste" 2023: Diese Kandidatinnen & Kandidaten sind dabei

Mariia Galchenko (30) - Hobbyköchin: Sie kocht in Folge 1 das Dessert Choux au Craquelin mit Pistazie, Himbeere und Vanille. Mariia wurde in Moskau geboren und wuchs dort auf, wo ihre Leidenschaft fürs Kochen von ihrer Mutter inspiriert wurde. Ihre Mutter war in Russland in Kochshows aktiv, veranstaltete Kochkurse und schrieb Kochbücher. Mit 14 Jahren kam Mariia nach Deutschland in ein Internat und studierte Hotel- und Tourismusmanagement. Nach sechs Jahren Arbeit für ein Unternehmen, das letztes Jahr geschlossen wurde, beschloss Mariia, einen ihrer Träume zu verfolgen. Sie verbrachte vier Monate in Paris, um Kochkurse an der Kochschule "Le Cordon Bleu" und der "School Ritz Escoffier" zu besuchen. Dies stärkte ihr Selbstvertrauen, und sie plant, sich selbstständig zu machen und testet verschiedene Kochkurs-Konzepte. Sie möchte das Preisgeld nutzen, um eine Kochausbildung an der "Le Cordon Bleu" in Paris zu finanzieren.