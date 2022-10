Mit seiner Vorliebe für die traditionelle Küche, will Frank mit seinem Team bei "The Taste" zeigen, dass die leckere, ehrliche Kost - mit der Extraprise Meersalz - immer noch die Beste ist. Das große Ziel für die siebte Staffel: Den Sieg holen! Mit seinem Team kämpft er gegen die anderen Coaches um den Titel "The Taste 2020": Kann er sich gegen Alex Kumptner, Alexander Herrmann und Tim Raue durchsetzen?

Anzeige

Frank Rosin: Der Bodenständige

Frank Rosin ist seit 1983 leidenschaftlicher Koch. Ganz besonders hat es ihm die Hausmannskost angetan, weshalb er auch eine gefüllte Paprikaschote mit Tomatensoße anderen extravaganten Gerichten vorzieht. Der Steckbrief des "The Taste"-Coachs im Überblick.

Kindheit und Jugend

Frank Rosin erblickt am 17. Juli 1966 in Dorsten das Licht der Welt. Durch seine Eltern, einen Großhändler für Gastronomiebedarf und eine Pommesbuden-Betreiberin, kommt der Junge schon früh mit der Welt der Gastronomie in Berührung. Von 1982 bis 1985 absolviert der angehende Koch eine Lehre im Hotel "Monopol" und im Restaurant "Kaiserau" in Gelsenkirchen. Danach geht es für Frank Rosin auf Wanderschaft. Ein Jahr lang arbeitet er als Jungkoch in Kalifornien und Spanien und erweitert so sein Repertoire um internationale Eindrücke aus erster Hand.

Anzeige

Anzeige

Frank Rosin: Karriere als Koch

Seine erste Position als stellvertretender Chefkoch kann sich Rosin Ende der 1980er Jahre auf den Steckbrief schreiben. An Bord des Luxusseglers "Sea Cloud" reist der Koch als Sous-Chef über die Weltmeere. macht Frank Rosin sich schließlich mit seinem ersten eigenen Restaurant selbstständig. Das Restaurant "Rosin" eröffnet zunächst in Gelsenkirchen, zieht ein Jahr später aber in Franks Heimatstadt Dorsten um.

1999 wird Frank Rosin Mitglied bei den "Jungen Wilden", einem Verein von Köchen, der sich dafür einsetzt, Menschen für das Kochen zu begeistern und den Beruf Koch in der Gesellschaft neu zu positionieren. Ein Anliegen, das der Sternekoch bis heute leidenschaftlich vertritt und unter anderem ab 2004 auch in verschiedenen Büchern immer wieder zum Ausdruck bringt.

Neben seiner Tätigkeit als Koch und Restaurant-Besitzer ist Frank Rosin Ratgeber für andere Lokalitäten. Ab 2011 hilft er in seiner Sendung "Rosins Restaurants - ein Sternekoch räumt auf" Eigentümern anderer Restaurants in Notlage dabei, ihr Image und ihre Küche wieder aufzubessern. Zudem unterstützt er in "Rosins Kantinen" in Schieflage geratene Kantinenbetriebe.

Als Coach und in der Jury in Koch-Shows wie "The Taste" zeigt Frank Rosin zudem, dass leckere, ehrliche Hausmannskost - mit der Extraprise Meersalz - für ihn immer noch die Beste ist.

Auszeichnungen

2004 wird Rosin mit seinem ersten Michelin-Stern ausgezeichnet, 2011 folgt der zweite. Als Zwei-Sterne-Koch steigt der Liebhaber gediegener Hausmannskost in die exklusive Riege der besten Köche Europas auf. Außerdem wählt "Der Feinschmecker" das Restaurant "Rosin" zum "Restaurant des Jahres 2009/2010". Im Gault-Millau bekommt Frank Rosin bis 2016 insgesamt 18 der begehrten Punkte.