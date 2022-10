Profiköchin Victoria ist Kandidatin bei "The Taste" 2022

Das Wichtigste in Kürze Alter: 28 Jahre alt

Wohnort: Düsseldorf

Profi oder Hobby?: Profiköchin

Beruf: "Gastgeberin" im familieneigenen Hotel

Anzeige

Mehr zu Kandidatin Victoria

Victorias Vater ist Deutscher, ihre Mutter kommt von den Seychellen, wo die Familie ein eigenes Boutique-Hotel mit Restaurant betreibt und Victoria ihre Liebe zum Kochen und zum Fischen entdeckte. Sie hat bisher in den verschiedensten Ländern gelebt, u. a. in China, Frankreich und der Schweiz, und dort in Restaurants gearbeitet.

Durch diese Erfahrung hat sie auch kulinarisch viel mitgenommen und sich als Köchin stetig weiterentwickelt. Vor der Pandemie wollte Victoria sich mit einer eigenen Gastronomie in Düsseldorf selbstständig machen, hat aber nicht das richtige Objekt gefunden. Aktuell unterstützt sie ihre Familie im Hotel und pendelt dafür zwischen Düsseldorf und den Seychellen.

Victoria auf Instagram Account-Name: @vickysfoodcreations