Das Wichtigste in Kürze Alter: 31 Jahre alt

Wohnort: Hamburg

Profi oder Hobby?: Profikoch

Beruf: Koch, Foodstylist und Tauchlehrer

Mehr zu Kandidat Philipp

Philipp ist schon länger im Food Business unterwegs und hat vom Tellerwäscher bis hin zum Küchenchef bereits die verschiedensten Positionen bekleidet. Sein erster Job nach der Lehre führte ihn in eines der von Tim Mälzer geführten Seite 3 von 4 Restaurants. Nach zehnjähriger Tätigkeit in der Gastronomie und vor seinem jetzigen Job als Foodstylist, verkaufte Philipp fast alles, um drei Jahre durch die Welt zu reisen. In dieser Zeit erweiterte er seine Erfahrungen infolge der mannigfaltigen Eindrücke der verschiedensten Küchen und Kulturen – und arbeitete unterwegs nicht nur als Koch, sondern unter anderem auch als Tauchlehrer.

Philipp auf Instagram Account-Name: @travel_a_la_carte