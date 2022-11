Anzeige

"The Taste" 2022 geht mit großen Schritten auf das Finale zu. Wie du das Halbfinale (Folge 8) im TV oder in dem Livestream sehen kannst und wann die Kochshow wiederholt wird, erfährst du hier im Überblick.

Halbfinale: Stream und Wiederholung

Folge 8 von "The Taste" 2022 wurde bereits im TV ausgestrahlt. Ab jetzt kannst du dir die ganze Sendung als Wiederholung in der Mediathek ansehen. Alternativ wird Deutschlands größte Kochshow immer freitags gegen Mitternacht in SAT.1 wiederholt.

Hier wird "The Taste" 2022 übertragen

Mittwoch ist "The Taste"-Tag. Ab 21. September werden neun Wochen lang immer mittwochs neue Folgen der berühmten Kochshow in SAT.1 ausgestrahlt. In der Sendung kannst du mit den Kandidat:innen mitfiebern und dir Inspirationen für die Küche holen.

So verfolgst du die Kochshow im Livestream

Das Jubiläum kannst du nicht nur vor dem Fernseher mitverfolgen, sondern auch ganz bequem unterwegs auf deinem Smartphone. Dafür gibt es den SAT.1-Livestream oder alternativ das Live-TV-Programm auf Joyn.

Wiederholung: Alle ganzen Folgen von "The Taste" noch mal sehen

Wenn "The Taste" mittwochabends einfach nicht in deinen Terminkalender passt, dann schau dir die ganzen Folgen doch gemütlich im Nachgang an. Vom Start bis zum Finale gibt es alle Episoden kostenlos in der Mediathek von SAT.1 oder auf Joyn. Freitags gegen Mitternacht läuft ebenfalls die Wiederholung der jeweils letzten Folge in SAT.1.

Das ist "The Taste"

Bei "The Taste" treten seit 2013 in SAT.1 die besten Hobby- und Profiköch:innen aus dem deutschsprachigen Raum gegeneinander an. Sie eint ein Ziel: den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren und 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch zu gewinnen. 2022 feiert die bekannte Kochshow ihr 10-jähriges Jubiläum. Die erste Challenge: In der Blindverkostung müssen sie mit dem perfekten Löffelgericht überzeugen, um einen Platz in einem der vier Starkoch-Teams zu ergattern.