Das Halbfinale der 10. Staffel von "The Taste" steht an. Nach Folge 7 sind die Kandidat:innen sowie Teams für die vorletzte Episode im Jahr 2022 gesetzt. Lies hier im Überblick, wer in Folge 8 um den besten Löffel kämpft und um den Einzug ins Finale buhlt.

"Auf die Löffel, fertig, los!" Der kulinarische Wettkampf um die besten Löffel liegt in den letzten Zügen. In Folge 8 werden die Final-Kandidat:innen für "The Taste" 2022 gesucht. Wer schafft es, die Juroren zu überzeugen und sich den Weg in die finale Show zu bahnen?

Das sind die Team-Konstellationen für das Halbfinale

Team Frank Rosin

Tobi (18 Jahre alt, Auszubildender Koch aus Zorneding bei München)

Team Alexander Herrmann

Victoria (28 Jahre alt, Köchin auf den Seychellen im Familienbetrieb)

Robin (29 Jahre alt, Hair- und Make-up-Artist aus Düsseldorf)

Team Tim Raue

Jari (35 Jahre alt, Küchenchef und Entremetier aus Konstanz)

Christian (35 Jahre alt, Koch und Content-Creator aus Berlin)

Team Alexander Kumptner

Philipp (31 Jahre alt, Koch, Foodstylist und Tauchlehrer aus Hamburg)

Theresa (20 Jahre alt, Auszubildende Köchin aus Wolfau)

Wer ist raus bei "The Taste" 2022?

Folge 8: Im Halbfinale durften sich die Kandidat:innen keinen Fehler mehr erlauben, schließlich ging es direkt um den Einzug ins Finale der Jubiläumsstaffel. In vier anstatt drei anspruchsvollen Kochrunden musste sich die Teams beweisen und brachten ihre Coaches noch einmal ordentlich ins Schwitzen. Im Entscheidungskochen landete Hobbykoch Daniel auf dem letzten Platz und musste somit die Kochshow in der vorletzten Runde verlassen.

Folge 7: In dieser Woche muss zwar niemand die Show verlassen, dafür gibt es gleich zwei Wechsel: Philipp scheidet aus Frank Rosins Team aus und wird dankenswerterweise von Alex Kumptner aufgenommen. Tobi verliert im Finalduell seinen Stammplatz bei Kumptner, bekommt dafür aber Franks Buzzer und darf in der Show bleiben

Folge 6: Gastjurorin Sophia Rudolph gilt es in Folge 6 zu überzeugen. Für Heike und Sonia reicht es in dieser Woche leider nicht. Warum der Abschied besonders tränenreich war, liest du hier.

Folge 5: Gastjuror Alexander Huber forderte in Woche 5 von den Coaches und den Kandidat:innen die feine bayerische Küche. Profiköchin Vick musste die Kochshow nach dem Entscheidungskochen verlassen

Folge 4: The Duc Ngo brachte die Coaches und die Kandidat:innen mit seinen Challenges ordentlich ins Schwitzen. Im Kampf nicht glänzen konnte dabei Kandidat Joseph. Wieso er und auch Kandidatin Laura "The Taste" verlassen mussten , kannst du hier nachlesen.

Folge 3: Für Cornelia Poletto ist der Löffel des gelben Teams am schwächsten. Alexander Herrmann muss sich deshalb nach dem Teamkochen von Profikoch Markus verabschieden. Wieso die Wahl auf Markus fiel, erfährst du hier.

Folge 2: Hobbyköchin Kim erhält im Solokochen zwei rote Sterne und muss "The Taste" verlassen. Auch Fabian hat in Woche 2 kein Glück und muss sich nach dem Teamkochen vom Team Alexander Herrmann verabschieden. Alle Infos zu den Exits in Folge 2 gibt's hier.

Diese Teilnehmer:innen haben es nicht durch die erste Casting-Kochrunde in der Jubiläumsstaffel geschafft:

Jenny (32 Jahre alt, Polizistin aus Gransee)

Laura (26 Jahre alt, gelernte Köchin aus Siershahn im Westerwald)

Max (30 Jahre alt, IT-Berater aus Leipzig)

Marco (27 Jahre alt, Sachbearbeiter bei der Bundesagentur für Arbeit aus Moosinning)

Daniel (36 Jahre alt, Elektriker aus Berlin)

Team-Wechsel durch den Kandidat:innen-Joker

Muss ein Koch oder eine Köchin "The Taste" verlassen, haben die drei anderen Coaches einmal die Chance, ihren Joker einzusetzen und das ausgeschiedene Kochtalent in ihr Team zu holen.

In Woche 7 kommt es direkt zu zwei Wechseln. Philipp verabschiedet sich als letzter Kandidat aus Frank Rosins Team und wird mit offenen Armen von Alexander Kumptner empfangen. Später verliert Tobi im Duell - doch Frank nimmt den 18-Jährigen unter seine Fittiche

Im Teamkochen von Folge 5 ging der Löffel von Hobbykoch Robin ordentlich in die Hose. Anstatt seinen Biskuitteig mit Orangenlikör zu tränken, übergoss er ihn und machte somit sein süßes bayerisches Schmankerl nur schwer genießbar. Coach Tim Raue schickte ihn daraufhin nach Hause, doch Alexander Herrmann setzte seinen Kandidat:innen-Joker und rettete Robin in sein Team.