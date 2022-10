Kleine Löffel - ganz großes Jubiläum: Die SAT.1-Kochshow "The Taste" ist am Mittwoch, 21. September, in die 10. Runde gegangen. Zahlreiche Kochtalente aus Deutschland und Österreich kochen spektakuläre Löffelkreationen für die Starköche Frank Rosin, Alex Kumptner, Tim Raue und Alexander Herrmann. Alle Infos zu den Köchen und den Teams findest du hier im Überblick.

Die Teams bei "The Taste" 2022

In den Folgen 1 und 2 mussten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Casting beweisen und die Coaches vor allem geschmacklich überzeugen. Ab Folge 3 ging der Kampf um den Siegerlöffel richtig los.

Team Frank Rosin

Philipp (31 Jahre alt, Koch, Foodstylist und Tauchlehrer aus Hamburg)

RAUS: Sonia (20 Jahre alt, Auszubildende Köchin aus Berlin)

RAUS: Joseph (29 Jahre alt, Entremetier und Saucier aus Göppingen)

RAUS: Laura (29 Jahre alt, Geschäftsführerin einer IT-Firma aus Speyer) - Kandidat:innen-Joker (Wechsel ins Team Tim Raue)

Team Alexander Hermmann

Victoria (34 Jahre alt, Köchin aus Emskirchen bei Nürnberg)

RAUS: Markus (21 Jahre alt, Koch aus Berlin)

RAUS: Fabian (27 Jahre alt, BWL-Student aus Münchberg bei Hof)

RAUS: Vick (34 Jahre alt, Köchin aus Emskirchen bei Nürnberg)

Team Tim Raue

Jari (35 Jahre alt, Küchenchef und Entremetier aus Konstanz)

Robin (29 Jahre alt, Hair- und Make-up-Artist aus Düsseldorf) - Kandidat:innen-Joker (Wechsel ins Team Alexander Herrmann)

Christian (35 Jahre alt, Koch und Content Creator aus Berlin)

RAUS: Kim (26 Jahre alt, Servicemitarbeiterin aus Paderborn)

Team Alexander Kumptner

Tobi (18 Jahre alt, Auszubildender Koch aus Zorneding bei München)

RAUS: Heike (50 Jahre alt, berentete Frisörin aus Waakirchen bei Bad Tölz)

Theresa (20 Jahre alt, Auszubildende Köchin aus Wolfau)

Daniel (30 Jahre als, künftig selbstständig im Eventmanagement, aus Schillingen bei Trier)

Das sind die vier Starköche der 10. Staffel

Tim Raue

Tim Raue wurde 1974 in Berlin geboren und begann nach seinem Schulabschluss eine Lehre als Koch im Restaurant Chalet Suisse in Grunewald.

Der 48-jährige Gastronom eröffnete in Berlin mehrere Restaurants, die mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wurden. Darunter das Tim Raue, das unter den 50 besten Restaurants der Welt aufgeführt ist und für das er zwei Guide-Michelin-Sterne erhielt.

2019 war Tim Raue als "Top Chef" bei "The Taste" dabei. Nach seinem Sieg 2021 geht er nun als Titelverteidiger ins Rennen.

Alex Kumptner

Alexander Kumptner ist in Wien geboren und führt dort die Tagesbar Everybody's Darling, die direkt neben dem berühmten Stephansdom liegt. Sein Handwerk als Koch hat Alexander Kumptner bei österreichischen Kochgrößen wie Werner Matt und Reinhard Gerer gelernt. In der Albertina Passage war der Koch als Küchenchef tätig. Dort erhielt Alex auch seine Auszeichnung durch den Restaurantführer "Gault Millau": Seit 2013 darf er sich über zwei Hauben freuen.

Den Fernsehzuschauern ist er unter anderem durch "Die Küchenschlacht" bekannt. Seit 2020 ist er als Coach bei "The Taste" aktiv und holte sich direkt den ersten Sieg.

Frank Rosin

Seit 1983 ist Frank Rosin passionierter Koch. Der Sternekoch wurde 1966 in Dorsten geboren. Von 1982 bis 1985 absolvierte er seine Lehre im Hotel Monopol und im Restaurant Kaiserau in Gelsenkirchen. Ein Jahr lang arbeitete er danach als Jungkoch in Kalifornien und Spanien. Der Unternehmer eröffnete schließlich das Gourmetrestaurant Rosin in seiner Heimatstadt Dorsten. Zwei Guide-Michelin-Sterne hat der Starkoch vorzuweisen.

Der 56-Jährige ist wie Alexander Herrmann seit Beginn bei "The Taste" dabei, holte aber noch keinen Sieg.

Alexander Herrmann

Alexander Herrmann wurde 1971 in Kulmbach geboren. Da er in einer Hoteliersfamilie aufwuchs, kam der heute 51-Jährige schon früh in Kontakt mit der Gastronomie. Nach dem Besuch der Hotelfachschule Bavaria Altötting machte er eine Ausbildung als Koch in Nürnberg. Für sein Gourmetrestaurant Alexander Herrmann in Wirsberg erhielt er zwei Guide-Michelin-Sterne. Erfolge feiert er außerdem mit der Kochschule Alexander Herrmann, sie wurde 2011 zur Kochschule des Jahres gewählt.

Der 51-Jährige ist seit Beginn in der "The Taste"-Jury und mit vier Siegen häufigster Gewinner der Show.