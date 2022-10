Anzeige

"The Taste" 2022 geht in die zehnte Runde. Kochtalente aus Deutschland und Österreich kochen spektakuläre Löffelkreationen für die Starköche Alexander Herrmann, Frank Rosin, Alexander Kumptner, Tim Raue und namhafte Gastjuror:innen. Wer in Folge 6 kocht und wer die Küche schon verlassen musste, kannst du hier in der Übersicht nachlesen.

"Auf die Löffel, fertig, los!" Der Kampf um den perfekten Löffel hat bereits begonnen, der kulinarische Wettkampf zwischen den Coaches ist in vollem Gange. Am Ende jeder Folge muss ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin die Show verlassen. Doch welche:r Kandidat:in darf bis zum Finale um den Sieg kämpfen?

Welche Kandidat:innen sind nach Folge 6 in welchem Team dabei?

Team Frank Rosin

Philipp (31 Jahre alt, Koch, Foodstylist und Tauchlehrer aus Hamburg)

Team Alexander Herrmann

Victoria (34 Jahre alt, Köchin aus Emskirchen bei Nürnberg)

Robin (29 Jahre alt, Hair- und Make-up-Artist aus Düsseldorf)

Team Tim Raue

Jari (35 Jahre alt, Küchenchef und Entremetier aus Konstanz)

Christian (35 Jahre alt, Koch und Content-Creator aus Berlin)

Team Alexander Kumptner

Tobi (18 Jahre alt, Auszubildender Koch aus Zorneding bei München)

Theresa (20 Jahre alt, Auszubildende Köchin aus Wolfau)

Daniel (30 Jahre alt, künftig selbstständig im Eventmanagement, aus Schillingen bei Trier)

Wer ist raus bei "The Taste" 2022?

Folge 6: Gastjurorin Sophia Rudolph gilt es in Folge 6 zu überzeugen. Für Heike und Sonia reicht es in dieser Woche leider nicht. Warum der Abschied besonders tränenreich war, liest du hier.

Folge 5: Gastjuror Alexander Huber forderte in Woche 5 von den Coaches und den Kandidat:innen die feine bayerische Küche. Profiköchin Vick musste die Kochshow nach dem Entscheidungskochen verlassen

Folge 4: The Duc Ngo brachte die Coaches und die Kandidat:innen mit seinen Challenges ordentlich ins Schwitzen. Im Kampf nicht glänzen konnte dabei Kandidat Joseph. Wieso er und auch Kandidatin Laura "The Taste" verlassen mussten , kannst du hier nachlesen.

Folge 3: Für Cornelia Poletto ist der Löffel des gelben Teams am schwächsten. Alexander Herrmann muss sich deshalb nach dem Teamkochen von Profikoch Markus verabschieden. Wieso die Wahl auf Markus fiel, erfährst du hier.

Folge 2: Hobbyköchin Kim erhält im Solokochen zwei rote Sterne und muss "The Taste" verlassen. Auch Fabian hat in Woche 2 kein Glück und muss sich nach dem Teamkochen vom Team Alexander Herrmann verabschieden. Alle Infos zu den Exits in Folge 2 gibt's hier.

Diese Teilnehmer:innen haben es nicht durch die erste Casting-Kochrunde in der Jubiläumsstaffel geschafft:

Jenny (32 Jahre alt, Polizistin aus Gransee)

Laura (26 Jahre alt, gelernte Köchin aus Siershahn im Westerwald)

Max (30 Jahre alt, IT-Berater aus Leipzig)

Marco (27 Jahre alt, Sachbearbeiter bei der Bundesagentur für Arbeit aus Moosinning)

Daniel (36 Jahre alt, Elektriker aus Berlin)

Team-Wechsel durch den Kandidat:innen-Joker

Muss ein Koch oder eine Köchin "The Taste" verlassen, haben die drei anderen Coaches einmal die Chance, ihren Joker einzusetzen und das ausgeschiedene Kochtalent in ihr Team zu holen.

