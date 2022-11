In der neuen Kochshow in SAT.1 wird es zuckersüß. Auf den markanten Löffeln von Deutschlands größter Kochshow werden bald Desserts und feine Patissier-Kunst präsentiert. Alle Infos zu "The sweet Taste" erfährst du hier.

Anzeige

Das Spin-off von "The Taste"

Nach zehn Staffeln von "The Taste" geht den süßen Schleckermäulern von SAT.1 das Herz auf: In "The sweet Taste" können Profi- und Hobbyköch:innen beweisen, was sie in der süßen Küche draufhaben. Egal ob Panna Cotta, Windbeutel, Creme Brûlée oder Himbeer-Sorbet – Süßspeisen sind die großen Stars auf kleinen Löffeln.

Start von "The sweet Taste" 2023

Appetit auf mehr? Neben "The sweet Taste" startet auch die 11. Staffel von "The Taste" im ersten Halbjahr 2023. An welchem Datum die beiden Formate genau starten, wird noch bekanntgegeben. Was aber bereits verkündet wurde: "The sweet Taste" wird sich über drei Folgen erstrecken.

Anzeige

Anzeige

Kandidat:innen und Coaches in der neuen Kochshow

Welche Kandidat:innen aus Zucker, Sahne, Quark und Co. leckere Nachspeisen zaubern und welche Coaches ihnen im Kochstudio zur Seite stehen, wurde noch nicht kommuniziert. Ob es Coaches aus den vergangenen "The Taste"-Staffeln sein werden, bleibt daher fraglich.