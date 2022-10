Anzeige

Hier findest du alle Gewinnerinnen und Gewinner von "The Taste" in der Übersicht.

"The Taste" 2021: Paula ist die Gewinnerin

Paula aus Team Tim Raue ist die Gewinnerin von "The Taste" 2021. Die 22-jährige Hobby-Köchin setzt sich im finalen Showdown gegen Hanna (Team Alexander Kumptner) und Katrin (Team Alexander Herrmann) durch. Zuvor waren bereits die anderen Finalist:innen Christopher, Tim, Maximilian und Janni in der Folge ausgeschieden.

Besondere Regel bringt den Sieg

Das Finale von "The Taste" sorgt für einige Überraschungen. Die wohl wichtigste Überraschung folgt bei der Entscheidung zwischen Paula, Hanna und Katrin. Nachdem Tim Raue, Alexander Herrmann und Alex Kumptner ihre Stimmen abgegeben haben, hat Paula einen Stern und Katrin zwei Sterne.

Das letzte Wort hat jedoch Frank Rosin, der als neutraler Coach die Aufgabe gestellt hat und dessen Stimme nun im Falle eines Unentschiedens doppelt zählt. "Mein goldener Stern geht an einen Löffel, der für mich am eindeutigsten gekocht war", verkündet er seine Entscheidung für Paulas Löffel. Die 22-Jährige ist damit die Gewinnerin der 9. Staffel.

Paula kann es kaum glauben

"Das war so ein krasser Moment für mich, wirklich. Ich dachte mir nur so, kann mich jemand kneifen?", versucht Paula ihre Gefühle in Worte zu fassen. Ihr Coach Tim Raue, der zum ersten Mal "The Taste" gewinnt, lobt: "Du bist eine ganz, ganz tolle Kandidatin. Du bist bei dir geblieben."

Während sich die Wienerin nun über ihren Sieg, ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch freuen darf, wurde bereits Staffel 10 von "The Taste" angekündigt.

Gewinner 2020 in Staffel 8

Der Gewinner von "The Taste" 2020 heißt Lars. Der 41-jährige Münchner aus Team Alexander Kumptner setzt sich im Herzschlagfinale gegen seine drei Konkurrenten Yvonne, Yassin und Lukas durch, gewinnt 50.000 Euro Preisgeld und darf sich nun auch mit seinem ersten eigenen Kochbuch schmücken.

Den Sieg bringt Lars sein außergewöhnliches und durchdachtes Drei-Gang-Menü aus einem Steinpilz-Tatar, Lamm im Crouton-Mantel und einem cremigen Brownie. Sein Coach Alex wird nach Lars' Gewinn emotional und verdrückt sogar die ein oder andere Träne. Und der Gewinner selbst? Der bedankt sich: "Ich habe gekämpft bis zuletzt und das hat sich jetzt alles ausgezahlt. Wunderbar. Das ist das beste, das in meinem Leben bisher passiert ist."

Gewinner 2019 in Staffel 7

Marko ist der Gewinner von "The Taste" 2019. Dabei sieht es lange nicht danach aus, dass sich Sachse Marko den Sieg in Staffel 7 überhaupt holen könnte. Nur durch den in Staffel 7 neu eingeführten Kandidatenjoker kommt er überhaupt ins Finale.

Zuerst rettet ihn Tim Raue vor dem Ausscheiden aus Maria Groß' Team, dann ist es Alexander Herrmann. Mit ihm als Coach blüht Marko auf und gewinnt das Finale.

Gewinner 2018 in Staffel 6

In "The Taste" Staffel 6 setzt sich Niederländer Gary aus Team Roland Trettel gegen die Konkurrenz durch. Er gewinnt das Preisgeld und darf ein eigenes Kochbuch veröffentlichen.

Bevor er zu "The Taste" kam, war Gary als Florist international erfolgreich. Nun besitzt der gebürtige Indonesier ein Restaurant in Amsterdam.

Gewinner 2017 in Staffel 5

Die Gewinnerin von "The Taste" 2017 ist Lisa. Die junge Profiköchin setzt sich gegen 19 andere Kandidaten durch. Mittlerweile hat die Sächsin ein eigenes Restaurant in Leipzig eröffnet. Und ihr Coach Alexander Herrmann? Der ist glücklich, weil er seine Siegesserie in der Kochshow mit Lisas Triumph fortsetzen kann.

Gewinner 2016 in Staffel 4

In der vierten Staffel von "The Taste" kocht sich Marco aus Velbert zum Sieg. Das Thema des Finales lautet "Kulinarische Paarungszeit". Konkurrent Frank aus Team Roland Trettl unterliegt Marco dabei.

Übrigens: Das ist schon das zweite Mal, dass Spitzenkoch Alexander Herrmann mit einem seiner Schützlinge gewinnt.

Gewinner 2015 in Staffel 3

Kristof ist der Gewinner von "The Taste" Staffel 3. Gestärkt von seiner Lieblingsspeise Bohneneintopf mit Cabanossi und mit der Unterstützung seines Coachs Tim Mälzer weist er im Finale Tobias aus Team Cornelia Poletto in die Schranken.

Heute ist Kristof als freier Gastronomieberater und Koch in ganz Europa im Einsatz.

Gewinner 2014 in Staffel 2

Profikoch Jan gewinnt "The Taste" Staffel 2 an der Seite seines Coaches Alexander Herrmann. Der Österreicher macht Juror Tim Mälzer damit bei der Titelverteidigung einen Strich durch die Rechnung.

Dessen Kandidat Ole kommt im großen Finale, bei dem 44 Löffel angerichtet werden müssen, nur auf den zweiten Platz.

Gewinner 2013 in Staffel 1

Die erste Gewinnerin bei "The Taste" heißt Felicitas. Woche für Woche haben die Gerichte der Hobbyköchin die Juroren überzeugt. Die Journalistin kann sich mit ihrem Coach Tim Mälzer den ersten Sieg in der Geschichte der SAT.1-Kochshow schnappen.