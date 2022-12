Die Verkostung der Duell-Löffel beginnt und die Spannung steigt ins Unermessliche, denn: Gastjuror Christoph Rüffer schickt drei Kandidat:innen in die letzte Kochrunde von "The Taste". Bei einem Juror steigen dabei sogar einige Tränchen in die Augen.

09:55 Min

Ab 6