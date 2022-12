Anzeige

Halbfinale in der 10. Staffel von "The Taste": Die Luft wird dünner, die Anspannung größer und der Kampf um die heißbegehrten Plätze im Finale härter. Christian, Robin, Tobi, Jari, Victoria, Daniel, Theresa und Philipp gaben in vier Kochrunden noch einmal alles. Wer sich im Halbfinale sehr emotional verabschiedet, erfährst du hier.

Dass das Halbfinale von "The Taste" 2022 kein Zuckerschlecken wird, war den verbliebenen acht Kandidat:innen und ihren Coaches klar. Doch als Moderatorin Angelina Kirsch das neue Regelwerk in Folge 8 erklärt, stockt den Hobby- und Profiköch:innen der Atem. Nicht drei, sondern gleich vier Kochrunden müssen sie absolvieren. In jeder Runde wird ein goldener Stern vergeben, der die- oder denjenigen direkt für das Finale qualifiziert. Rote Sterne gibt es diese Woche nicht. Wer keinen goldenen Stern ergattern kann, muss automatisch am Ende der Kochshow gehen.

Erster Halt: Italien

In Folge 8 reisen die "The Taste" 2022-Kandidat:innen entlang des Mittelmeers und tauchen in verschiedenste kulinarische Gebiete ein. Für Hobbykoch Daniel ist das erst mal eine erfreuliche Nachricht, denn mit südländischen Koch-Philosophien hat er sofort Rezeptideen im Kopf.

Doch mit den Losen von Gastjuror Matteo Ferrantino mit geometrischen Formen, die auf dem Löffel eingearbeitet werden müssen, schwindet Daniels Motivation. "Ich finde das Thema sehr scheiße!", erklärt er, während er hektisch am Herd steht und versucht, aus dünnen Kartoffelscheiben eine Spirale zu formen. "Alex, das geht nicht", ruft der Hobbykoch und ändert sein Löffel-Konzept ab.

Trotz der spontanen Neukonzeptionierung seines Gerichts sind Daniel und Coach Alexander Kumptner zufrieden und dürfen sich über Daniels Weiterkommen freuen.

Reicht die Herzensküche fürs Weiterkommen?

Nachdem die Kandidat:innen in der zweiten Kochrunde geschmacklich nach Griechenland reisen, dreht sich in der Solokochrunde alles um die spanische Geschmacksexplosion. Daniel möchte im Halbfinale auf seine innere Stimme hören und echte "Herzensküche" kochen. "Ich will mir selbst treu bleiben und einfach mit Herzen kochen", erklärt er lächelnd. Mit griechischem Moussaka und spanischen Kartoffel-Tapas erhält er zwar keinen goldenen Stern, darf somit aber noch einmal im Entscheidungskochen antreten. Das ist die letzte Chance für den Einzug ins Finale.

Das Captain's Dinner entscheidet

Im Entscheidungskochen gibt es keine Lose und auch keine speziellen Zutaten, die verwendet werden müssen. Daniel, Theresa, Christian und Robin dürfen sich frei entfalten, was Fluch und Segen zugleich ist. Der Hobbykoch aus Schillingen bei Trier entscheidet sich schnell für eine Paella, obwohl sein Coach Alexander Kumptner von dieser Idee nicht überzeugt ist.

Mitten im Kochprozess zweifelt Daniel doch an seinem gewählten Gericht und bittet den Teamchef um Hilfe: "Hast du nicht noch eine Idee, wie wir das Ganze pimpen können?" Doch Alexander Kumptner kann hier keine konkreten Tipps geben. "Er macht dann immer so sein Ding und wenn er nicht weiterweiß, dann fragt er", berichtet der Wiener Spitzenkoch. "Es ist manchmal schwierig, für einen Löffel Input zu geben, wenn du schon abgezweigt bist, wo ich niemals hingefahren wäre."

Daniel schafft den Sprung ins Finale nicht

Obwohl Daniels Löffel Gastjuror Juan Amador an seine Kindheit erinnert und die Paella "wie bei Mutti riecht", landet sein Gericht auf den letzten Platz. Die anderen Gerichte waren noch stärker in der Optik und geschmacksintensiver. Somit scheidet Daniel im Halbfinale aus und verabschiedet sich mit einer emotionalen Danksagung an seinen Coach und das ganze Team von "The Taste" 2022.