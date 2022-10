Tim Raue: Berliner Sternekoch

Anzeige

Tim Raue eröffnete in Berlin bereits mehrere Restaurants, die mit den verschiedensten Preisen ausgezeichnet wurden. Schon in jungen Jahren wurde er zum Küchenchef. Neben seiner Tätigkeit als Sternekoch tritt er in verschiedenen TV-Shows auf – und übernimmt bei "The Taste" einen festen Platz als Coach und in der "The Taste Jury".

Vom Gangmitglied zum Küchenchef

Tim Raue wurde 1974 in Berlin geboren. Er wuchs bei seiner alleinerziehenden Mutter in einfachen Verhältnissen in Berlin auf. Als Jugendlicher war Tim Raue Mitglied der Gang "36 Boys". Weil er nach seinem Schulabschluss einen kreativen Job ausüben wollte, begann er eine Lehre als Koch im Restaurant "Chalet Suisse" in Grunewald.

Anzeige

Schon mit 23 Jahren arbeitete er zum ersten Mal als Küchenchef im Restaurant "Rosenbaum". Anschließend war er in mehreren Küchen als Chef tätig und wurde 1998 vom Food-Magazin "Der Feinschmecker" zum Aufsteiger des Jahres gekürt. Seitdem eröffnete er einige Restaurants, für die er renommierte Auszeichnungen einheimste, zum Beispiel für sein Restaurant "Tim Raue":

Zwei Sterne im Guide-Michelin

19 Punkte im Gault-Millau

Platz 40 bei "The World's 50 Best Restaurants"

Juror, Pate und Coach im TV – und jetzt auch bei "The Taste"

2019 war er als Pate bei der SAT.1-Show "Top Chef" dabei. In dem Format bereitete er eine Mahlzeit zu, die die Kandidaten blind verkosten und so genau wie möglich nachkochen mussten. Eine Aufgabe, vor der die Teilnehmer großen Respekt hatten, denn Tim Raue ist für seine raffinierten Gerichte bekannt.