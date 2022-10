Kandidatin Vick ist in Folge 5 von "The Taste" 2022 raus

Das Wichtigste in Kürze Alter: 34 Jahre alt

Wohnort: Nürnberg

Profi oder Hobby?: Profiköchin

Beruf: Köchin

Anzeige

Mehr zu Kandidatin Vick

Viktoria lebte nach ihrer Geburt vier Monate lang in Puerto Rico und wuchs danach weiter in Deutschland auf. Mit ihrer Frau und ihren Trauzeugen wohnt sie in einer WG in einem zweistöckigen Haus und verarbeitet alle Lebensmittel aus dem eigenen Garten. Sie kocht gern mit amerikanischen Einflüssen und Seite 4 von 4 findet, dass die Kulinarik Puerto Ricos und der Karibik bei "The Taste" bisher noch nicht genug vertreten war. Das soll sich mit ihrer Teilnahme ändern.