In Staffel 11 von "The Taste" treten 16 Köch:innen in vier Jury-Teams gegeneinander an, um sich mit ihren Löffel-Kreationen den Sieg zu holen. Doch nach und nach müssen Kandidat:innen die Kochshow vor dem Finale verlassen. Alle Infos bekommst du hier.

Übersicht: Wer ist raus?

Auch in der 11. Staffel von "The Taste" müssen nach jeder Folge wieder zwei Kandidat:innen die Kochshow verlassen. Wenn du noch einmal ausführlich nachlesen willst, wann wer gehen musste, gibt es für dich eine Übersicht nach Folgen. So bist du gut informiert, auch wenn du eine Folge verpasst hast oder dich nicht mehr erinnern kannst, wer wann ausgeschieden ist.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind bereits ausgeschieden:

Lena (Team Nelson Müller) - Staffel 5, Platz 8

Yassin (Team Alex Kumptner) - Staffel 8, Platz 3

Robin (Team Alexander Herrmann)- Staffel 10, Platz 3

Luke (Team Nelson Müller)- Staffel 9, Platz 12

Frank (Team Nelson Müller) - Staffel 4, Platz 2

Ole (Team Alexander Kumptner) - Staffel 2, Platz 2

Gina (Team Alexander Kumptner) - Staffel 4, Platz 9

Egor (Team Tim Raue) - Staffel 2, Platz 9

Verena (Team Alexander Herrmann) - Staffel 4, Platz 12

Victoria (Team Tim Raue) - Staffel 10, Platz 2

Knapp daneben ist auch vorbei: Yvonne und Verena schaffen es nicht ins Finale

Im Halbfinale in Folge 6 müssen die Kandidat:innen neben Raffinesse und Mut viel Kreativität beweisen. Spitzenkoch Max Strohe ist als Gast bei "The Taste" 2023 und stellt die Teams auf eine harte Probe. Zum Motto "Welcome to Hollywood" müssen sich die Kandidat:innen zunächst passende Gerichte zu verschiedenen Filmen einfallen lassen. Das darauffolgende Solokochen ist nichts für schwache Nerven, denn die Teams kochen mit den Zutaten eines Martinis, um einen köstlichen Agenten-Löffel zu zaubern.

Verena, Victoria und Helena sind die Kandidatinnen, die sich im Solokochen nicht direkt für das große Finale von "The Taste" qualifiziert haben. Sie bekommen von der Jury keinen goldenen Stern und müssen deswegen erst noch im Entscheidungs-kochen gegeneinander antreten: Nur eine von ihnen, die Köchin des besten Löffels, kann das Finale erreichen. Schlussendlich ist es Helenas Krümelmonster-Löffel, der Max Strohe umhaut. Die Finalist:innen stehen fest.

Verena und Victoria müssen kurz vorm Finale die Kochshow verlassen.

In Folge 5 gescheitert: Gina und Egor verpassen den Einzug in das Halbfinale

In Woche 5 wird es für die Kandidat:innen besonders herausfordernd, denn sie bekommen es mit der englischen Küche zu tun. Starkoch und Gastjuror Johannes Nuding kommt vorbei, der früher in einem Edel-Restaurant in London Küchenchef war. Passend zu seiner ehemaligen Heimat müssen die Kandidat:innen im Teamkochen authentisch britische Löffel kreieren.

Im Teamkochen schickt Alexander Kumptner Kandidatin Gina nach Hause und das, obwohl der schlechteste Löffel von ihrem Mitstreiter Jan stammte. Egor traf es im Solokochen, denn sein eigener Coach Tim Raue biss bei der Verkostung auf den Panzer eines Taschenkrebses, woraufhin er ihm einen roten Stern gibt. Er muss in das Entscheidungskochen, wo er sich nicht gegen seine Kontrahent:innen durchsetzen konnte. Somit muss auch Egor in Folge 5 gehen.

Reise vorbei! Frank und Ole müssen in Folge 4 gehen

In Folge 4 begeben sich die Kandidat:innen von "The Taste" auf eine kulinarische Weltreise, denn sie müssen sich den Aufgaben von Gastjurorin Julia Komp stellen. Wenn die Starköchin etwas besonders mag, dann Aromen und Geschmäcker von unterschiedlichen Ländern auf dem Löffel. Dementsprechend herausfordernd sind auch die Aufgaben der Coachin für das Teamkochen und das Solokochen.

Kandidat Frank muss bereits nach dem Teamkochen die Kochshow verlassen, da ihn Nelson Müller anstatt Theresa nach Hause schickte. Im Solokochen durfte Ole für Team Alexander Kumptner antreten, wobei er die Jury mit seinem Löffel nicht überzeugen konnte. Auch für ihn ist in Folge 4 die Reise bei "The Taste" 2023 vorbei.

Team Nelson Müller hat nur noch eine Kandidatin im Team: Droht dem Coach das Aus?

Nach Folge 3: Robin und Luke sind raus

Auch in der 3. Folge von "The Taste" wurde es für die Kandidat:innen brenzlig, denn sie alle mussten sich sowohl im Teamkochen als auch im Solokochen beweisen. Im Teamkochen kann Robins Löffel Gastjurorin Viktoria Fuchs nicht überzeugen und er muss die Kochshow im Anschluss verlassen. Im Solokochen schneidet Luke schlecht ab. Mit einem roten Stern muss er im Entscheidungskochen gegen Yvonne und Gina antreten. Er kann sich nicht gegen die anderen Allstars durchsetzen und ist ebenfalls raus.

"The Taste" 2023: Lena und Yassin verlassen die Kochshow nach Folge 2

In der 11. Staffel von "The Taste" kämpfen 16 ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten um den Sieg. Doch nach jeder Folge müssen zwei Allstars die Kochshow verlassen. In Folge 2 ist Lena bereits nach dem ersten Teamkochen raus. Yassin erhält für seinen Löffel im Solokochen zwei rote Sterne und muss ebenfalls gehen.

Wer ist noch dabei?

Insgesamt 16 ehemalige Talente kochen um den Sieg bei "The Taste" 2023. Wer die Finalist:innen sind und weiterhin die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld und ein eigenes Kochbuch haben, siehst du hier in der Übersicht:

Helena (Team Alexander Herrmann) - Staffel 3, Platz 3

Tobi (Team Alexander Herrmann) - Staffel 10, Platz 4

Theresa (Team Nelson Müller) - Staffel 10, Platz 7

Jan (Team Alex Kumptner) - Staffel 8, Platz 6

Yvonne (Team Tim Raue) - Staffel 8, Platz 2

Sabine (Team Tim Raue) - Staffel 9, Platz 9

Wer gewinnt "The Taste" 2023? Das siehst du im großen Finale von Staffel 11 am Mittwoch, 14. Juni, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.