Die 12. Staffel von "The Voice Kids" ist vorbei: Damit endet eine weitere Staffel gefüllt mit emotionalen, gefühlvollen und atemberaubenden Auftritten. Die "Best of"-Momente findest du hier im Überblick.

Im Artikel findest du eine Auswahl der außergewöhnlichsten Auftritte der Talente aus dieser Staffel und kannst sie noch mal genießen.

Hier findest du eine Übersicht aller Talente, die Sendezeiten und die wichtigsten Infos zu Staffel 12.

Jakob mit der überraschendsten Stimme gewinnt bei "The Voice Kids"!

Mit seiner Stimme verwirrte er bereits bei den Blind Auditions nicht nur alle im Studio, sondern auch die Zuschauenden vor dem Fernseher. Denn Jakob sang auf der "The Voice Kids"-Bühne hinter einem Vorhang. Alle sollten in die Lage der Coaches versetzt werden und nur die Stimme hören.

Bereits nach den ersten Tönen waren alle verblüfft. Denn Jakob hat für seine 15 Jahre eine unglaublich tiefe Stimme, die einen umhaut. Er schaffte es bis ins Finale, überzeugte mit seiner vielfältigen Stimme und gewann die diesjährige Staffel.

Hier kannst du seine Blind Audition noch mal anschauen

Diese Talente gingen in den sozialen Medien viral!

Aber nicht nur der Gewinner sorgte in Staffel 12 für Aufsehen. Viele andere Talente begiesterten die Fans. Die Auftritte der Kids bei "The Voice Kids" werden nicht nur in SAT.1 oder auf Joyn ausgestrahlt, sondern auch auf Instagram, TikTok, Facebook und Youtube geteilt. Darunter erreichen viele Talente ein Millionen-Publikum und sorgen für virale Hits.

Bjarne entertaint über 130 Millionen

Der zehnjährige Bjarne haute das Publikum und die Coaches bei "The Voice Kids" mit seiner selbstbewussten und energiegeladenen Art um! Bei den Blinds holte er einen Vierer-Buzzer mit dem Song "Someone You Loved" von Lewis Capaldi. Auf TikTok berührte er damit bereits über 130 Millionen Menschen. Und auch seine Battle-Performance mit dem Song "Viva La Vida" von Coldplay erreichte 9 Millionen Fans.

Leon: Er überraschte mit Rap

Bereits in der letzten Staffel brachte uns Siegerin Emma mit einem Eminem-Song zum Staunen. Damals reagierte sogar der Rapper mit einem TikTok-Kommentar höchstpersönlich auf ihren Auftritt.

Auf die Performance des Songs "The Real Slim Shady" vom 14-jährigen Talent Leon hat Eminem bisher zwar noch nicht reagiert, trotzdem haben auf TikTok allein schon 87 Millionen Menschen seinen Auftritt gesehen. Deren Aufmerksamkeit hat Leon auf jeden Fall gewinnen können.

Rosalie rührt mit selbstgeschriebenem Song Smudo zu Tränen

Zum Staunen brachte uns Rosalie bereits zum Anfang von "The Voice Kids". Nachdem sie bei den Blinds mit "Ich hass dich" von Nina Chuba bereits drei Coaches beeindruckte, gab sie noch eine Zugabe und präsentierte ihren eigenen Song "Red dir nichts ein". Für eine Elfjährige hat sie ein sehr schweres Thema für ihr Lied gewählt: Depressionen. Klavier spielend brachte sie damit selbst Smudo zum Weinen und berührte auch über 900.000 Menschen auf Instagram und 1,5 Millionen auf TikTok.

Nach ihrem Auftritt bei den Blinds wurde Rosalie zudem noch höchstpersönlich von Interpretin Nina Chuba gelobt. Bei TikTok kommentiert die Sängerin unter dem Video des jungen Talents: "So fein".

Hier siehst du Rosalies Performance

Madeleines Stimme lässt alle ungläubig zurück

Dass Madeleine 2024 in den Blind Auditions antritt ist schon eine Sensation. Denn sie hatte bereits zweimal in früheren Jahren mitgemacht und beides Mal hatte sich kein Coach gedreht. Ihr unglaublicher Wille auf einer großen Bühne zu singen, zahlt sich in Staffel 12 endlich aus. Diesmal schafft sie es nicht nur einen Vierer-Buzzer zu holen, sondern auch die Coaches durchdrehen zu lassen. Definitiv eine der besten Stimmen, die es bei "The Voice Kids" je gab.

Palomas Leidenschaft ist die Klassik

Die Blind Audition der Zehnjährigen wird man nicht so schnell vergessen. Denn Paloma wählte ein besonderes Lied, was es so noch nie bei "The Voice Kids" gab. Sie entschied sich, das klassische Lied "Sehnsucht nach dem Frühling" von Mozart zu präsentieren. Mit Erfolg! Zwei Coaches buzzerten für sie und im Studio flossen jede Menge Tränen!

Das jüngste Talent verzauberte das Studio

Antonia hatte wahrscheinlich den süßesten Auftritt in der Staffel. Sie entzückte das Studio mit dem Disney-Hit "Du hast’n Freund in mir" aus dem Film "Toy Story". Aber nicht nur das: Auf die Bühne trat sie mit ihrem Teddy und einem Zollstock. Sie behauptete, dass sie nach jedem Auftritt ein paar Zentimeter wachsen würde. Zweifellos brachte die Achtjährige mit ihrer Art alle zum Lächeln und wuchs über sich hinaus!

Der berührendste Battle-Auftritt

Die drei Talente Simón, Noah und Yuval zeigten, wie eindrucksvoll die Battles sein können. Für Team Alvaro standen sie mit "All For Love" auf der Bühne und erschufen einen wunderbaren Gänsehaut-Moment.

Star-Reaktionen bei "The Voice Kids"

Es kommt immer wieder vor, dass die Original-Interpret:innen die Auftritte der Talente über Social Media sehen und darauf reagieren. Diese Staffel reagierte Welt-Star Anastacia auf die Performance von Malya, die das Lied "I'm Outta Love" sang. Die Sängerin postete auf ihrem Instagram-Account das Blind-Audition-Video von der Zehnjährigen und schrieb "Malya, du hast es gerockt!".

Und es folgten noch weitere Reaktionen: Neben Nina Chubas Reaktion auf Rosalies Auftritt meldete sich auch Gregor Hägele mit einem Video über Instagram. Der Sänger lobte den Auftritt von Linus, der mit seinem Lied "Bitte hass uns nicht" auf der Bühne stand.

