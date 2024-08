"The Voice Kids" 2024: Sendetermine und Sendezeiten im Überblick

"The Voice Kids" bringt auch 2024 wieder die begabtesten jungen Gesangstalente auf die große Bühne. Hier erfährst du, alle Infos zu den Sendezeiten und wie du die Folgen anschauen kannst.

In diesem Artikel erfährst du, wann die einzelnen Episoden gezeigt werden und wo du sie sehen kannst.

"The Voice Kids" ist eine Musikshow in SAT.1 und ging am 15. März 2024 auf Joyn in die 12. Staffel.

Das Wichtigste in Kürze

Die neuen Folgen von "The Voice Kids" werden wieder wöchentlich am Freitag gezeigt. Eine Woche nach der Veröffentlichung auf Joyn PLUS+ wird die jeweilige Episode um 20:15 Uhr in SAT.1 im TV ausgestrahlt. Diese Sendetermine sind bereits bekannt:

"The Voice Kids" - Die Warm-Up-Show" ab Freitag, den 15. März 2024, kostenlos auf Joyn und am 22. März um 22:50 Uhr in SAT.1.

Folge 1 ab Freitag, den 15. März 2024, auf Joyn PLUS+ und am 22. März 2024 um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 2 ab Freitag, den 22. März 2024, um 20:15 Uhr auf Joyn PLUS+ und am 29. März 2024 um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 3 ab Freitag, den 29. März 2024, um 20:15 Uhr auf Joyn PLUS+ und am 5. April 2024 um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 4 ab Freitag, den 5. April 2024, um 20:15 Uhr auf Joyn PLUS+ und am 12. April 2024 um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 5 ab Freitag, den 12. April 2024, um 20:15 Uhr auf Joyn PLUS+ und am 19. April 2024 um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 6 Battles: ab Freitag, den 19. April 2024, um 20:15 Uhr auf Joyn PLUS+ und am 26. April 2024 um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 7 Battles: ab Freitag, den 26. April 2024, um 20:15 Uhr auf Joyn PLUS+ und am 3. Mai 2024 um 20:15 Uhr in SAT.1

Folge 8 Sing-Offs: ab Freitag, den 3. Mai 2024, um 20:15 Uhr auf Joyn PLUS+ und am 10. Mai 2024 um 20:15 Uhr in SAT.1