Dieses Jahr startet "The Voice Kids" mit gleich zwei Folgen auf einmal. Auf Joyn gibt es bald nämlich nicht nur die erste Runde der Blind Auditions, sondern auch exklusive Einblicke bei "The Voice Kids - Die Warm-Up-Show".

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Im März startet die 12. Staffel von "The Voice Kids" auf Joyn und in SAT.1. Alle Infos zu Staffel 12 im Überblick.

Mit "The Voice Kids - Die Warm-Up-Show" gibt es eine Spezial-Folge, die spannende Einblicke hinter die Kulissen bietet.

In diesem Artikel erfährst du, was dich in der Show erwartet und wie du sie kostenlos sehen kannst.

"The Voice Kids - Die Warm-Up-Show" kostenfrei streamen

Du freust dich schon auf die neue Staffel "The Voice Kids"? Dann gibt es 2024 eine besondere Überraschung für dich. Bald geht’s mit Deutschlands beliebtester Musikshow wieder los und das mit einem Doppelstart auf Joyn im kostenlosen Stream!

Ab 15. März 2024 ist "The Voice Kids" bereits auf Joyn zu sehen. Nicht nur auf die Blind Auditions können sich die Fans freuen, sondern auch auf die Sonderausgabe "The Voice Kids - Die Warm-Up-Show".

Anzeige

Anzeige

"The Voice Kids - Die Warm-Up-Show" im TV ansehen

Eine Woche nach der Veröffentlichung auf Joyn kannst du die Spezialausgabe "The Voice Kids - Die Warm-Up-Show" auch im Fernsehen anschauen. Am 22. März 2024 um 22:50 Uhr läuft die Folge in SAT.1 - direkt nach den ersten Blind Auditions.

Die Moderation von "The Voice Kids - Die Warm-Up-Show" übernimmt Chiara Castelli

In der Sonderausgabe gibt Sängerin und All-Star-Talent Chiara Castelli schon zum "The Voice Kids"-Staffelstart exklusive Einblicke in die kommenden Folgen, führt backstage persönliche Gespräche mit den Coaches und trifft einige der Teilnehmer:innen vorangegangener Staffeln.

Im Clip siehst du Chiara mit ihrem eigenen Song als Allstar-Talent

Anzeige

Diese ehemaligen Talente sind mit dabei:

Anzeige

Es warten noch mehr Überraschungen auf die Fans

Und das ist noch nicht alles! Die Zuschauer:innen können sich auf noch mehr Einblicke und spannende Momente bei "The Voice Kids - Die Warm-Up-Show" freuen. Was dich erwartet, erfährst du in Kürze hier.