In zehn Jahren "The Voice Kids" gab es zahlreiche Talente. Für viele ist die Show der Beginn einer erfolgreichen Musikkarriere. Heutige Superstars wie Mike Singer oder Zoe Wees sind nur einige Beispiele. Hier erfährst du, was aus den Kids von damals geworden ist.

Schon die zehnte Staffel von "The Voice Kids" war 2022 in SAT.1 zu sehen. In all den Folgen gab es so viele junge Talente wie in keiner anderen Musikshow. Die Auftritte der Kids vor den Coaches sind aber häufig erst der Anfang einer großartigen Karriere. Oft werden aus den Talenten erfolgreiche Künstler. Welche ehemaligen "The Voice Kids"-Teilnehmer:innen haben den Durchbruch geschafft? Hier eine kleine Auswahl an Talenten und was aus ihnen wurde.

Egon Werler: Erste eigene Single "Genug geschwiegen"

Egon berührte bereits in seiner Blind Audition 2021 alle Coaches und Zuschauer mit seiner Version von "Flügel" von Max Prosa. Später wurde er im Team Stefanie dann sogar zum Gewinner der neunten Staffel von "The Voice Kids". Es war davon auszugehen, dass man von ihm und seiner gefühlvollen Stimme noch mehr hören würde. Seine Fans wurden nicht enttäuscht.

Am 4. März 2022 brachte Egon seine erste eigene Single "Genug geschwiegen" heraus. Seine erste EP veröffentlichte Egon dann am 7. Oktober, auf der man auch seinen Song "Rest der Welt" findet.

Erste eigene Tour für Egon Werler

Nachdem Egon im Frühjahr 2022 bereits Live-Erfahrungen als Support Act bei "The Voice of Germany"-Coachin Stefanie Kloß und ihrer Band Silbermond sammeln durfte, startet er nun mit seiner eigenen Clubtour durch. Ab dem 10. Oktober 2022 können seine Fans ihn in fünf deutschen Städten live erleben.

Außerdem war Egon auch bei "The Voice Kids" 2022 noch regelmäßig zu sehen. Dort war er nämlich bei der Jubiläumsstaffel als Onlineface im Einsatz und begleitete die Coaches und Talente hinter den Kulissen.

Egon Werlers Social-Media-Kanäle:

Instagram: @egonwerler

TikTok: @egonwerler

Noch mehr Infos zu allen Gewinner:innen von "The Voice Kids" gibt es hier im Video:

Mike Singer nach "The Voice Kids"

Nach seiner Teilnahme bei "The Voice Kids" 2013 ging es für Mike Singers Karriere steil bergauf. Mit "Karma", "Deja Vu" und "Trip" veröffentlichte er gleich drei Alben in drei Jahren, die alle Platz 1 der deutschen Charts erreichten. Als Social-Media-Star ist er mit 1,5 Mio. Followern bei Instagram und 2,4 Mio. bei Tiktok ebenfalls sehr erfolgreich unterwegs.

Auch in verschiedenen Fernsehshows kann man Mike Singer regelmäßig sehen. Beispielsweise bleibt sein Auftritt als Der Wuschel bei "The Masked Singer" wohl noch lange in Erinnerung. In der ProSieben-Show erreichte er 2020 den zweiten Platz.

Bei "The Voice Kids" gab es 2022 auch ein Wiedersehen. Nach zehn Jahren trat Mike Singer erneut auf und traf seinen ehemaligen Coach Lena.

Mike Singers Social-Media-Kanäle:

Instagram: @mikesinger

TikTok: @mikesinger

Zoe Wees: international erfolgreich

In der fünften Staffel von "The Voice Kids" beeindruckte Zoe nicht nur die Coaches, sondern auch Gast-Star Ed Sheeran. Kein Wunder, dass sie danach eine großartige Musikkarriere begann. Ihre erste Single "Control" veröffentlichte sie 2020 und landete damit einen internationalen Hit. In elf Ländern erreichte die Single Goldstatus, darunter auch in den USA.

Ihr Erfolg verschaffte ihr sogar Auftritte in berühmten US-Late Night Shows wie "The Late Late Show with James Corden" und "The Tonight Show". 2021 legte sie mit weiteren Erfolgs-Singles wie "Girls Like Us" und "Ghost" nach. Am 27. Mai 2022 erschien ein Featuring mit dem deutschen DJ Felix Jaehn: "Do It Better" handelt von Selbstbewusstsein und zeigt ein weiteres Mal die Stärke der jungen Sängerin.

Zoe Wees' Social-Media-Accounts:

Instagram: @zoe.wees

TikTok: @zoeweesofficial

Keanu Rapp: Musiker und Social-Media-Star

Neben Egon war mit Keanu Rapp ein weiteres ehemaliges Talent als Online-Moderator bei "The Voice Kids" 2022 dabei. Bereits die neunte Staffel begleitete er im Backstage mit und präsentierte jede Menge Zusatzinhalte auf thevoicekids.de und in den sozialen Netzwerken. Dort kennt sich der 20-Jährige bestens aus. Denn nach seiner Teilnahme an der Musikshow wurde Keanu Rapp zum Social-Media-Star. Allein mit Instagram und Tiktok zählt er weit über zwei Millionen Follower. Zur Freude seiner Fans brachte er außerdem bereits mehrere eigene Singles heraus.

Keanu Rapps Social-Media-Kanäle:

Instagram: @keanu

TikTok: @_keanurapp_

Was machen Mimi & Josy heute?

Die Geschwister Mimi und Josy sind bisher das einzige Duo, das "The Voice Kids" gewinnen konnte. In Staffel 7 setzten sie sich mit Team BossHoss gegen alle anderen Talente durch. Nach diesem gemeinsamen Erfolg brachten sie 2019 mit ihren Coaches die Single "Little Help" heraus, die es direkt in die deutschen Charts schaffte. Mimi & Josy spielten viele Konzerte, unter anderem auch als Vorband von Michael Patrick Kelly.

Im Jahr 2020 folgte dann ihre erste eigene Single "What Are We Afraid Of". Außerdem sangen sie das Titellied "Einmal Reisen" zum Film "Jim Knopf und die Wilde 13". Mimi und Josy starteten danach unter dem Namen HAVET durch und veröffentlichten im August 2022 ihre erste EP "Mamas Lullaby". Die beiden wollen nun musikalisch als Singer und Songwriter wachsen. Auch in den sozialen Netzwerken erfreuen sie ihre Fans regelmäßig mit wundervollen Coversongs.

Mimi & Josys Social-Media-Kanäle:

Youtube: Mimi and Josy

Instagram: @mimiandjosy

Lukas Rieger wurde zum Social-Media-Star

Ein weiteres ehemaliges "The Voice Kids"-Talent ist Lukas Rieger. Er war 2014 Mitglied von Team Lena. Aus ihm ist ein erfolgreicher Musiker und Social-Media-Star geworden. Er veröffentlichte bereits drei eigene Alben, die alle Spitzenplätze der deutschen Charts erreichten.

Dass er massenweise Fans hat, sieht man auch auf den sozialen Netzwerken. Mit unter anderem mehr als vier Millionen Followern bei Tiktok gehört er zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern auf der Plattform.

Lukas Riegers Social-Media-Kanäle:

Instagram: @lukasrieger

Tiktok: @lukasrieger

Iggi Kelly ist erfolgreicher Sänger und Songwriter

Iggi hat die Musik schon in die Wiege gelegt bekommen. Seine Mutter ist Patricia Kelly aus der berühmten Kelly Family. Kein Wunder, dass Iggi zuerst bei "The Voice Kids" 2017 und auch danach musikalisch erfolgreich war. Aber auf dem berühmten Namen ruht er sich nicht aus, sondern macht sein eigenes Ding.

Er hat bereits eigene Singles wie "Unbreakable" oder "Why Him" veröffentlicht und war als Songwriter auch für andere Künstler im Einsatz. Oft sind es Dance-Titel, aber auch beim neuesten Album seiner Mutter Patricia Kelly hat er einen Teil der Songs geschrieben.

Iggi Kellys Social-Media-Kanäle:

Instagram: @iggikelly_official

Tiktok: @iggikelly

Loi hat mehrere eigene Singles veröffentlicht

In Staffel 5 trat Leonie alias Loi bei "The Voice Kids" an und schaffte es bis ins Finale. Nach der Show ging sie weiter ihrer Leidenschaft Musik nach und ließ sich dabei auch nicht von der Covid-Pandemie stoppen. Loi startete einen sehr erfolgreichen Tiktok-Channel, auf dem sie Coversongs, ihre eigene Musik und manchmal auch gesungene Pancake-Rezepte präsentiert.

Loi spielte bereits als Supporting Act für Milow und Sasha und veröffentlichte mehrere eigene Singles. Ihren neuesten Song "Pick Up!" sang sie auch bei "The Voice Kids" 2022, wo sie als Allstar zurückkehrte.

Lois Social-Media-Kanäle:

Instagram: @loi.music

Tiktok: @loimusic

Benicio Bryant ist in den USA erfolgreich

Eines der international erfolgreichen "The Voice Kids"-Talente ist Benicio Bryant. Er kam in Staffel 6 im Team von Max Giesinger bis ins Finale. Danach schaffte er es auch bei "America's Got Talent" 2019 bis ins Finale. Benicio wurde zu der Zeit ein viraler Hit, da er in der US-Castingshow nur seine selbst komponierten Songs sang.

Als Sänger und Songwriter hat er in den USA Fuß gefasst und bereits mehrere eigene Singles wie "Ghosted", "Sorry" oder "Serious" veröffentlicht. Im Juni 2022 veröffentlichte Benicio den Song "I Can't Dance To This". Auch in den sozialen Netzwerken hat er viele Fans.

Benicio Bryants Social-Media-Kanäle:

Instagram: @beniciobryant

YouTube: Benicio Bryant

Welche Talente werden als Nächstes den großen Karrieredurchbruch schaffen? Vielleicht waren bei "The Voice Kids" schon einige Weltstars von morgen dabei oder werden noch dort auftreten. Die Musikshow ist auf jeden Fall ein guter Anfang für junge Talente.

