Königin Lena sorgt mit "The Winner Takes it All" für Begeisterung pur: Dieser Auftritt ist phänomenal!

Lena hat bei den Coach-Duellen mächtig abgeräumt. Als Belohnung darf sie sich eine lustige Aufgabe für ihre Coach-Kollegen ausdenken - und die hat es in sich! Mit dem Lied "The Winner Takes It All" von ABBA feiern die anderen Coaches die Quiz-Königin Lena, der die Genugtuung nur so ins Gesicht geschrieben ist.