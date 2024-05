Ihm machen hohe und tiefe Töne keine Angst: Jakob beherrscht seine Stimme wie kein anderer! Dass er es bei "The Voice Kids" so weit schafft, hätte er trotzdem nicht erwartet. Im Finale gelingt ihm die Sensation!

Anzeige

Lust auf die Folgen?

Du kannst dir "The Voice Kids" in voller Länge und kostenfrei auf Joyn ansehen.

Das Wichtigste in Kürze Jakob aus Hessen ist Gewinner der 12. Staffel "The Voice Kids".

Hier kannst du seinen Weg bei "The Voice Kids" noch mal nachlesen und seine Auftritte anschauen.

Hier findest du eine Übersicht der Talente, die Sendezeiten und die wichtigsten Infos zu Staffel 12.

+++ Update vom 17. Mai 2024 +++

Anzeige

Anzeige

Jakobs Stimme sticht im Finale heraus

Schon in allen vorigen Runden überraschte Jakob stets mit seiner vielseitigen Stimme. Egal ob ganz tief oder sehr hoch - für Jakob kein Problem. Im Finale stellt er das erneut unter Beweis. Mit "The Sound Of Silence" von Simon & Garfunkel sorgt der 15-Jährige für Jubelstürme im Studio.

Auch sein Coach Wincent ist hellauf begeistert:

Eine Stimme wie vier Generationen zusammen! Wincent Weiss

Jakob holt sich den Titel im Finale

Nicht nur Wincent scheint Jakobs Stimme zu gefallen, auch die Zuschauer:innen sind von ihm begeistert und voten fleißig für ihn. Bei der Entscheidung am Ende der Final-Show zeigt sich dann, dass kein anderes Talent das Publikum so erreicht hat wie Jakob. Er gewinnt die 12. Staffel von "The Voice Kids".

Im Clip siehst du die packende Entscheidung

Im Interview verrät Jakob, wie die Zeit bei "The Voice Kids" war.

Anzeige

+++ Update vom 10. Mai 2024 +++

Große Überraschung bei Jakob in den Sing-Offs

Dass er es bis in die Sing-Offs schafft, hätte Jakob niemals gedacht. Doch sein Ehrgeiz ist geweckt und jetzt will er auch das Finale erreichen. Bereits bei den Blinds schockte er alle mit seiner tiefen Stimme. Zwei Coaches, Wincent und die Fantas, buzzerten für das Talent.

Sein Coach Wincent wünscht sich für ihn, dass er in den Sing-Offs seine anfängliche Unsicherheit ablegt und auch die anderen Coaches mit seiner unverkennbaren Stimme überzeugt.

Wincents Wunsch erfüllt sich: Mit seinem Auftritt bringt Jakob alle zum Strahlen und Staunen. Nach dem letzten Ton des 15-Jährigen versammeln sich die Coaches. Wincent benötigt die Hilfe der anderen - er ist ratlos. Sich zwischen seinen fünf Talenten, Christina, Yuval, Rosalie, Erika und Jakob, zu entscheiden, fällt dem Sänger sichtlich schwer.

Schlussendlich fällt er eine Entscheidung, mit welchen beiden Kids er im Finale um den Sieg kämpfen möchte: Erika und Jakob. Der 15-Jährige kann es kaum glauben. Sprachlos und unter Tränen fällt er seinen Eltern im Backstage um den Hals. Wir sagen Glückwunsch!

Hier siehst du alle Finalist:innen im Überblick.

+++ Update vom 3. Mai 2024 +++

Anzeige

Im Battle-Coaching: Bitte lächeln, Jakob!

Ballett-Unterricht im Team Wincent? Ganz genau! Das Trio Lennart, Greta und Jakob haben eine Tänzerin unter sich. Denn neben dem Singen tanzt Greta leidenschaftlich gern Ballett. Ein paar Schritte zeigt sie deshalb vor dem Coaching Wincent und ihren Battle-Partnern. Allen dreien ist danach jedoch klar, dass eine Tanz-Karriere wohl eher unwahrscheinlich ist und sie sich weiter auf ihre Stimmen konzentrieren sollten.

Nach der Tanz-Einlage beginnt das Coaching. Für ihr Battle lernen sie das Lied "It's A Beautiful Day" von Michael Bublé. Unterstützend an Wincents Seite steht die Sängerin Loi, die auch schon auf der Seite der Talente stand und in der sechsten Staffel von "The Voice Kids" dabei war. Sie möchte, dass die Gruppe Freude und Glück beim Singen ausstrahlt. Für Jakob eine Herausforderung, denn er selbst schätzt sich nicht als der Typ für einen Gute-Laune-Song ein.

Ich habe mehr gelächelt im Coaching als im gesamten letzten Jahr. Jakob

Sänger Wincent fühlt nach dem Coaching noch nicht die Party-Stimmung, die er sich erhofft hat. Werden die drei Talente auf der Bühne den Coach überzeugen können?

Verwirrung backstage: Für welches Talent entscheidet sich Wincent?

Große Augen und ein offener Mund bei Lena - der Auftritt des Trios bringt die Sängerin zum Staunen! Und auch im Publikum kommt es bereits nach den ersten Tönen zu Standing Ovations. Wincents Wunsch, dass die drei Spaß auf der Bühne haben und Freude versprühen, hat sich erfüllt. Auch Smudo hat der Auftritt umgehauen - besonders die 13-jährige Greta.

Anzeige

Bevor Wincent seine Entscheidung preisgeben kann, wer mit ihm in die Sing-Offs geht, sind plötzlich Jubel-Schreie im Studio zu hören. Verwirrt schauen die Coaches und Talente umher: Von wo kam das? Im Backstage liegt sich die Familie von Lennart bereits in den Armen. Denn sie hatten fälschlicherweise verstanden, dass Wincent Lennart bereits als Sieger gekürt hat.

Jetzt wird es besonders hart. Denn der 13-Jährige ist für Wincent leider nicht der Favorit, sondern der 15-jährige Jakob. Lennart nimmt seine Niederlage gefasst auf und freut sich für seinen Battle-Partner.

+++

Blind Audition mit Überraschung für das Publikum und die Coaches

Die Zuschauer vor dem Fernseher und das Publikum im Studio werden in die Lage der Coaches versetzt: Bei dem Auftritt des 15-jährigen Jakob hören sie nur seine Stimme. Jakob singt hinter dem Vorhang. Kaum stimmt er die ersten Noten an, wird das gesamte Studio hellhörig.

Die tiefen Töne, die der Limburger von sich gibt, machen die Coaches stutzig. Michi & Smudo sowie Wincent sind begeistert von Jakobs Version des Songs "Goodbye Yellow Brick Road" von Elton John. Die Coaches hauen auf den Buzzer.

Wer versteckt sich hinter der verblüffenden Stimme?

Nach der gelungenen Performance wird Jakob von Smudo gefragt, ob das Singen hinter dem Vorhang dem Singen unter der Dusche gleicht. Mit seiner Antwort sorgt Jakob für einige Lacher.

Ist halt duschen mit mehr Publikum! Jakob

Zugabe von Jakob und Duett mit seinem Vater

Nach Jakobs Enthüllung erzählt er, dass er seit vier Jahren Gesangsunterricht nimmt. Auch der Rest der Familie singt leidenschaftlich gern. Seine einzigartige Stimme hat er vom Vater, welcher sofort auf die Bühne geholt wird. Jakobs Vater darf ebenfalls sein Talent zum Besten geben und zeigen, dass seine Stimme sogar noch tiefer ist.

Jakob wird gebeten, noch einmal ohne Vorhang zu performen, und begeistert ein zweites Mal das gesamte Studio.

Für welchen Coach wird sich Jakob entscheiden?

Talent Jakob hat die Wahl zwischen Team Michi & Smudo und Team Wincent. In die Battles möchte der 15-Jährige mit Wincent einziehen. Daraufhin bekommt er auch gleich noch einen VIP-Pass für das Konzert von Wincent Weiss dazu.