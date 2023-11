Alex Seegers große "The Voice"-Comeback-Story: Tränen und Standing Ovations nach gefühlvollem Battle

Anzeige

Alex Seeger konnte die Coaches von "The Voice" 2023 bei seinem Blind-Audition-Comeback mit seiner Interpretation des ABBA-Hits "Dancing Queen" beeindrucken. Jetzt legt er bei seinem gefühlvollen Battle mit Anna Ebner einen drauf und sorgt für Tränen und Standing Ovations im ganzen Saal.

+++ Update vom 30. Oktober 2023 +++

Ronan liebt die emotionale Battle-Performance

Das Battle zwischen Alex Seeger und Anna Ebner findet auf Augenhöhe statt - im wahrsten Sinne des Wortes. Die beiden Talente performen den deutschen Hit "99 Luftballons" von Nena an ihren Klavieren. Als sie zu spielen beginnen und Anna die ersten Verse singt, beginnt das Publikum zu klatschen. Nachdem Alex dann noch einstimmt, zeigen sich die Coaches vollends beeindruckt.

Shirin gibt ein "Wow" nach dem anderen von sich. Die Harmonie im Gesang und die gefühlvolle Interpretation des Songs bringen sie gänzlich aus der Fassung. Ronan kann den Stolz nicht verbergen und macht die Siegerfaust. Als Alex und Anna aufeinander zugehen und die letzten Töne sanft abklingen lassen, tobt der ganze Saal - Tränen und Standing Ovations für diesen rührenden Auftritt.

No-Buzzer Alex startet den zweiten Versuch

Alex tritt nicht zum ersten Mal bei der Blind Audition an. Das Talent nahm bereits in Staffel 10 von "The Voice of Germany" teil. Dort performte er den Pop-Song "Dive" von Ed Sheeran, konnte aber keine:n Coach:in von seinem Gesang überzeugen.

In den drei Jahren hat sich einiges für den jetzt 24-Jährigen geändert. In der Zeit hat er hart an sich gearbeitet und seine Schüchternheit überwunden. Zuversichtlich sagt er:

"Ich will den Leuten noch mal zeigen, dass ich es richtig kann." Alex Seeger

Dieses Mal begleitet sich der Hamburger am Klavier. Für ihn bietet das Instrument einen "Safespace", bei dem er sich vollends auf den Gesang konzentrieren kann. Hat sich das ganze Gesangstraining gelohnt ,oder wird Alex wieder mit leeren Händen nach Hause gehen?

Mit bewegender "Dancing Queen"-Interpretation zum Dreier-Buzzer

Kaum stimmt Alex die ersten Töne am Klavier an, werden die Coaches hellhörig. Sie lauschen gespannt seiner gefühlvollen Interpretation des Nummer-eins-Hits "Dancing Queen" von ABBA. Denn der 24-Jährige hat aus dem allseits bekannten Disco-Song eine Ballade gezaubert.

Giovanni ist nach wenigen Sekunden fest entschlossen, das Talent in sein Team zu holen, und betätigt den Buzzer. Die anderen Coaches lassen sich dafür etwas mehr Zeit. Erst nach dem letzten Ton buzzern Ronan und die Kaulitz-Brüder. Der ganze Saal bedankt sich für die rührende Performance mit lautstarkem Beifall.

Alex verwandelt seine Entscheidung in eine magische Performance

Alex Seeger holt sich mit seinem gefühlvollen Auftritt bei The "Voice of Germany" den Dreier-Buzzer. Nach seiner Performance betritt Giovanni Zarrella die Bühne und beglückwünscht ihn dafür. Shirin David bereut es, nicht den Buzzer gedrückt zu haben.

Der 24-Jährige erzählt, dass er seit seiner Teilnahme bei "The Voice" 2020 an sich gearbeitet hat und mittlerweile auch eigene Songs schreibt. Bill und Tom Kaulitz sind davon schwer beeindruckt und wollen daran anknüpfen. Gemeinsam möchten sie mit Alex seinen eigenen Style verstärken.

Ronan Keating und Giovanni Zarrella versuchen, ihn ebenfalls zu überzeugen. Er hat sich jedoch schon längst entschieden und sagt: "Ich bin nicht so gut in Worten, aber ich singe, wo ich hingehe." Als Alex Ronan Keatings Hit-Song "When You Say Nothing At All" anstimmt, greift der Ire zum Mikrofon und trällert zusammen mit Alex das Lied. Erfreut über Alex’ Entscheidung, legt der Coach seinen Arm um ihn. Das Publikum ist vom Duett der beiden begeistert und stimmt mit ein.

