In ihrer Blind Audition konnte Anne Mosters bereits drei Coaches mit ihrer Stimme überzeugen. Kann sie sich auch in den Battles von "The Voice of Germany" behaupten? In Folge 11 geht es für die 17-Jährige gemeinsam mit Talent Valentina auf die Bühne. Die beiden performen "Hold Me Like You Used To" von Zoe Wees.

+++ Update vom 26. Oktober 2023 +++

Anne lernt einen komplett neuen Song

Nach den Blind Auditions geht es für Anne ins Battle gegen Valentina. Der Song für die beiden: "Hold Me Like You Used To" von Zoe Wees. Die 17-Jährige ist besorgt, denn sie kennt den Song nicht. Gemeinsam mit Coach Ronan arbeiten die beiden Talente an Melodie und Ausdruck und verbessern sich bereits nach kurzer Zeit. Wird das Coaching reichen, damit Anne im Battle mit dem neuen Song überzeugen kann?

Starke Talente und starke Battle-Performance

Im Battle gegen Valentina überzeugt Anne mit ihrer kraftvollen Stimme, die besonders in den tiefen Parts heraussticht. Weiche Runs geben der Performance der Schülerin das gewisse Extra. Gegen Ende des Auftritts steigern sich beide Talente in emotionale Harmonie-Parts und begeistern Publikum und Coaches.

Wer kommt weiter in die Teamfights? Die anderen Coaches können sich nicht wirklich festlegen, welches Talent mehr überzeugt hat. Die finale Entscheidung liegt bei ihrem Coach Ronan. Der Ire tut sich sichtlich schwer mit der Entscheidung. Nach langem Hin und Her entscheidet er sich, auf sein Bauchgefühl zu hören. In die Teamfights nimmt er Anne mit. Die 17-Jährige kann es kaum glauben und ist überglücklich über diese Chance.

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findet ihr alle Sendezeiten im Überblick.

+++ Update vom 24. Oktober 2023 +++

Anne vs. Valentina: Wer setzt sich im Battle durch?

Anne hat mit ihren 17 Jahren in den Blind Auditions schwer beeindruckt. Jetzt kommt die nächste Herausforderung: Die Battles. Sie tritt in Team Ronan gegen Valentina Franco an. Die beiden gefühlvollen Stimmen singen "Hold Me Like You Used To" von Zoe Wees. Es verspricht ein wundervoller Auftritt zu werden. Ob Anne es schafft, eine Runde weiter zu kommen?

Die große Überraschung

Dass sie am selben Tag noch auf der Bühne singen wird, damit hätte die 17-jährige Anne vom Niederrhein wohl nicht gerechnet, als sie im Publikum von "The Voice of Germany" 2023 Platz nahm. Doch ihre Eltern haben sich zusammen mit dem "The Voice"-Team eine ganz besondere Überraschung für die Abiturientin überlegt.

Während einer Pause kommt Moderator Thore Schölermann zu ihr ins Publikum und lädt sie zu den Blind Auditions ein. Anne kann ihr Glück kaum fassen, kann sich aber nur für wenige Augenblicke freuen. Denn sie muss innerhalb kürzester Zeit in die Maske und sich mit einem Vocal Coach auf ihren Auftritt vorbereiten.

Anne singt sich in die Herzen der Coaches

Für ihre spontane Blind Audition performt sie den Song "Love In The Dark" von Adele und begleitet diesen selbst auf dem Piano. Mit ihrer emotionalen und kraftvollen Stimme überzeugt sie die Coaches innerhalb weniger Sekunden.

Ronan drückt zuerst auf den Buzzer und wenig später dreht sich auch Giovanni um. Annes Gesang begeistert das gesamte Publikum und bringt zuletzt Bill und Tom dazu, für sie zu buzzern. Shirins Stuhl ist der einzige, der sich am Ende der Performance nicht bewegt hat.

Überwältigt von Annes Talent überschüttet Ronan sie mit Komplimenten.

Ich war schon bei "The Voice" in England und Australien. Ich habe die besten und unglaublichsten Talente gesehen. Und dann passiert so etwas. Es überwältigt mich, dass es noch ein Talent wie dich gibt. Ronan Keating

Bill und Tom sehen das ähnlich, sie bezeichnen Anne als größtes Talent ihrer Altersklasse in dieser Staffel. Die beiden geben sich sichtlich viel Mühe, sie in ihr Team zu bekommen. Doch als es Zeit für die Entscheidung ist, schauen die Musiker in die Röhre. "Ich hau's jetzt einfach mal raus: ich geh zu Ronan". Damit sichert sich Ronan Keating ein Megatalent für diese Staffel und verstärkt sein Team weiter.

