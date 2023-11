Besser als das Original: Alina Zamalievas perfekter Gesang macht die "The Voice"-Coaches sprachlos

Anzeige

Bei ihrer Blind Audition von "The Voice of Germany" 2023 singt Alina Zamalieva "Nessun dorma" aus Puccinis Oper "Turandot" und begeistert alle. In den Battles kann sie sich sogar noch weiter steigern und lässt alle Coaches fassungslos zurück.

+++ Update 26. Oktober 2023 +++

Alina Zamalieva glänzt im Battle mit Niclas

Alina ist von ihrem Battle-Song in Team Bill & Tom begeistert. Bei "Phantom Of The Opera" von Andrew Lloyd Weber, Sarah Brightman und Steve Harley kann sie ihre stimmlichen Stärken ausspielen. Ihr Battle-Partner Niclas kann mit klassischem Gesang zunächst nicht viel anfangen, aber Alina hilft ihm, das Lied zu lernen.

Obwohl Alina schon in ihrer Blind Audition mit hervorragender Gesangsleistung begeistert hat, sind beim Battle-Auftritt dennoch alle überrascht, wie gut sie singt. Sie und Niclas ergänzen sich perfekt für eine unvergessliche Performance. Das ganze Studio ist überwältigt von den beiden.

Ronans Fazit: Alina singt besser als Sarah Brightman

Shirin ist vom ersten Ton an von Alina fasziniert und kriegt den Mund vor Staunen kaum noch zu.

Wie du Sarah Brightman gesungen hast, war eine zehn von zehn. Shirin David

Die Coachin nennt den Auftritt "das beste Battle, das ich je gesehen habe.“ Ronan Keating ist ebenfalls hin und weg. Er hat das Lied schon einmal mit Sarah Brightman gesungen. Doch die Version der 34-Jährigen hat ihn mehr beeindruckt als das Original: "Alina, du warst stimmlich besser als Sarah. Einfach perfekt! So was habe ich noch nie gehört."

Nachdem die beiden alle Coaches, das Publikum und die anderen Talente backstage umgehauen haben, gibt es für Bill und Tom nur eine mögliche Entscheidung: Beide kommen eine Runde weiter und ziehen in die Teamfights ein.

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findest du alles zu den Sendeterminen und Sendezeiten.

+++

Alinas Herz schlägt für klassische Musik

Die 34-jährige Alina kommt ursprünglich aus Russland und durchlief an der Musikhochschule in Kasan eine siebenjährige Ausbildung zur Opernsängerin. Im Jahr 2012 zog es sie für einen Musikwettbewerb in die Schweiz. Dort lernte sie ihren heutigen Ehemann kennen und entschloss sich, dortzubleiben.

Sie ist mittlerweile Mutter von zwei Kindern und leitet eine Musikschule. Ihre Begeisterung für die klassische Musik hat sie nie verloren. Sie sagt: "Ich liebe klassische Musik. Ich finde das einfach sehr schön, sehr stark, sehr fließend." Bei "The Voice of Germany" 2023 möchte sie den Coaches einen unvergesslichen Auftritt darbieten und verkündet:

Ich möchte, dass jeder sein Herz öffnet, wenn das Lied gespielt wird. Alina Zamalieva

Alinas Auftritt sorgt für Nostalgiegefühle bei Ronan

Alinas himmlische und ausdrucksstarke Stimme sorgt bei den Anwesenden für Gänsehaut. Alle Coaches buzzern für die begnadete Opernsängerin. Am Ende ihrer Performance erhält sie vom Publikum zusätzlich Standing Ovations.

Ronan Keating schwärmt von Alinas Auftritt. Er verrät, dass er Ende der 1990er-Jahre gemeinsam mit dem Interpreten der Arie "Nessun dorma", Luciano Pavarotti, auf der Bühne stand und Alina mit ihrer Darbietung nostalgische Gefühle in ihm geweckt hat.

Giovanni Zarrella und Shirin David loben das Talent für seine Individualität und schätzen ihre Liebe zur klassischen Musik. Die Coachin zollt Alina Tribut und erzählt ihr:

Du bist auf jeden Fall eine Einzigartigkeit dieses Jahr bei 'The Voice'. Shirin David über Alina Zamalieva

Bill Kaulitz ist begeistert von Alinas Kleidungsstil und macht ihr mehrfach Komplimente für ihre Hose. Ob sich Alina auf einen Hosentausch mit dem Coach einlässt und dem Team der Kaulitz-Zwillinge beitritt, bleibt abzuwarten.

Alina überlässt ihre Entscheidung den Coaches

Alle Coaches wollen Alina in ihrem Team haben, doch der 34-Jährigen fällt die Entscheidung äußerst schwer. Die fünf kommen auf die Idee, das Publikum entscheiden zu lassen. Tom und Bill Kaulitz' inoffizieller Fanclub macht sich lautstark bemerkbar und nimmt Alina ihre Entscheidung ab. Sie entscheidet sich für das Team von Bill und Tom Kaulitz.

Zur Feier des Tages betreten die Kaulitz-Zwillinge die Bühne und singen die englische Version ihres bekanntesten Songs "Durch den Monsun".

