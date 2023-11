"The Voice of Germany" 2023: Danilo Timm beeindruckt ganz in Pink bei den Blind Auditions

Das Wichtigste in Kürze Danilo Timm tritt als eines der Talente bei den Blind Auditions auf und singt "Landslide" von Fleetwood Mac . Seine wundervolle Stimme begeistert alle im Studio.

Danilo Timm hat seine Blind Audition bei "The Voice of Germany" ganz in Pink gemeistert. Um die Chance zu erhöhen, das außergewöhnliche Talent in sein Team zu bekommen, hat ein Coach den Block eingesetzt.

Danilo Timm ganz in Pink bei den Blind Auditions

Der 35-jährige Danilo Timm wird in Folge 1 komplett in Pink bei den Blind Auditions auftreten. Der Songtitel, für den er sich entschieden hat, ist "Landslide" von Fleetwood Mac. Bei seinem ersten Auftritt vor den Coaches darf seine pinkfarbene Gitarre natürlich nicht fehlen.

Es ist mir wichtig, dass die Leute mich sehen. Danilo Timm

Mit seiner Musik möchte Danilo eine Geschichte erzählen

Als Unterstützung hat der Brasilianer seinen "Sauna-Chor" dabei. Seine Freunde und er sind echte Saunaliebhaber, besuchen häufig Sauna-Festivals und singen ab und zu auch nackt zusammen.

Bei "The Voice" möchte das Talent mit seiner Musik eine Geschichte des Empowerments erzählen.

Thore Schölermann hat eine ganz besondere Überraschung für Danilo. Da dessen Familie in Brasilien lebt und ihn nicht beim Auftritt unterstützen kann, kontaktiert sie der Moderator per Video-Call. Als er das Handy samt angerufener Verwandtschaft vor dem Talent zückt, sagt Danilo erstaunt: "Ihr seid so krass." Mit dem neu gewonnenen Mut will er seine Liebsten stolz machen. Das Talent in Pink sagt zuversichtlich:

Jetzt will ich einfach auf der Bühne sein und Emotionen verbreiten. Danilo Timm

Auftritt mit Gänsehaut-Garantie: Ronan benutzt den ersten Block der Staffel

Schon bevor Danilo den ersten Ton anstimmt, applaudiert ihm das Publikum für das farbenfrohe Outfit. Kaum fängt er an zu singen, betätigt Ronan den Buzzer. Der Coach deutet auf seine Arme, auf denen sich die Gänsehaut ausbreitet. Wenige Sekunden später dreht sich auch der Stuhl von Shirin um. Giovanni zögert einige Zeit, buzzert schlussendlich aber doch. Zu seiner Verwunderung sieht er nur in roter Schrift das Wort BLOCKED vor sich. "Ich wusste, du drehst dich um", sagt Ronan schadenfroh zu ihm.

Ronan zu Danilo: "You Can Win This"

Während Ronan sich bei Danilo für die rührende Performance bedankt, beißt Giovanni in seinen Stuhl. "Das ist so gemein", sagt er frustriert. Shirin lässt sich vom Zwist der Coaches nicht ablenken, sie fokussiert sich darauf, Danilo von ihrem Team zu überzeugen. Sie lobt sein Selbstbewusstsein und die Klarheit in seiner Stimme. Ronan stimmt ihr zu und ist sich zudem sicher, gemeinsam mit dem 35-Jährigen das Finale erreichen zu können.

Du kannst das hier gewinnen! […] Wir passen gut zusammen. Ronan Keating

Giovanni schafft unvergesslichen Moment trotz Block

Giovanni lässt sich nicht davon unterkriegen, den ersten Block der Show abbekommen zu haben. Er geht zu Danilo auf die Bühne und fragt ihn, ob er "Nossa" kenne. Danilo bejaht die Frage und beide singen zusammen "Ai Se Eu Te Pego!" von Sharon Acioly. Diese Performance wird das Talent in Pink nicht so schnell vergessen.

Unfassbare Entscheidung: Danilo schockiert die Coaches

Für welches Team wird sich Danilo nun entscheiden? Alle Vorzeichen deuten auf Ronan Keating hin. Schließlich hat der Coach seinen ersten Block verwendet und ihm den Einzug ins Finale versprochen. Die Wahl des Brasilianers fällt jedoch überraschenderweise auf Team Shirin. Die Coachin kann ihr Glück selbst kaum fassen und umarmt ihn überglücklich. "Du wirst es so weit bringen", garantiert sie ihm.

Währenddessen sitzen die Kaulitz-Brüder unbeteiligt daneben und ärgern sich, nicht doch für das Talent gebuzzert zu haben. "Du hast das schlechteste Bauchgefühl überhaupt", wirft Tom Bill vor.

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findet ihr alle Sendezeiten im Überblick.

