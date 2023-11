Die Battles sind gestartet: Diese neue Regel bei "The Voice" führt zu knallharten Entscheidungen

Anzeige

So hart waren die Entscheidungen bei den Battles von "The Voice of Germany" noch nie! Wegen einer neuen Regel kann es dazu kommen, dass alle Talente eines Auftritts ausscheiden. Hier erfährst du alle Details.

Wann starteten die Battles von "The Voice" 2023?

Auch in Staffel 13 von "The Voice of Germany" folgen die Battles auf die Blind Auditions. In Folge 10, am 20. Oktober 2023, hatten die Coaches die letzte Chance, noch ein vielversprechendes Talent in ihr Team zu holen. In derselben Folge ging es dann auch direkt in die nächste Phase: die Battles. Nachdem es mit dem Block schon eine Neuerung gab, folgt in der nächsten Runde eine weitere.

Anzeige

Anzeige

So laufen die Battles ab

Jetzt geht "The Voice" erst in die heiße Phase. Im Coaching bekommen die Talente wertvolle Tipps, um ihre Fähigkeiten noch weiter zu verbessern. Doch viel Zeit zum Üben bleibt ihnen nicht, bis sie sich erneut auf der Bühne beweisen müssen. In Zweier- oder Dreiergruppen performen sie gemeinsam mit anderen Talenten aus ihrem Team einen Song. Die Coaches stellen die Paarungen zusammen, suchen die Lieder aus und treffen am Ende auch die Entscheidung: Wer kommt weiter und wer ist raus?

Anzeige

Neue Regel: Alle können weiterkommen oder ausscheiden

Bisher gab es bei der Entscheidung eine klare Regel: Ein Talent pro Battle zieht in die nächste Runde ein. Doch das ändert sich in dieser Staffel. Die Coaches können frei wählen, wie viele Talente aus einer Gruppe sie in die Teamfights mitnehmen wollen. In einem Zweier-Duell können also auch beide gewinnen. Happy End für alle, könnte man meinen. Aber es gibt einen Haken:

Die Teams haben nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen in der nächsten Runde: 9 Talente pro Team. Wenn ein Coach einmal zwei Talente mitnimmt, muss er oder sie ein anderes Mal alle Talente eines Battles verabschieden und niemand kommt weiter. Da sind herzzerreißende Entscheidungen vorprogrammiert!

Anzeige

Anzeige

Teamwechsel: Gibt es einen Steal-Deal?

In vergangenen Staffeln gab es bei den Battles den Steal-Deal. Damit konnten die Coaches ein Talent, das aus einem anderen Team ausgeschieden ist, wieder zurückholen und in ihr eigenes Team aufnehmen. Diese Möglichkeit gibt es bei "The Voice of Germany" 2023 nicht mehr. Wer einmal ausscheidet, ist unwiderruflich raus.

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findet ihr alle Sendezeiten im Überblick.