"The Voice of Germany": Diese ehemaligen Talente sind jetzt echte Stars

"The Voice of Germany" hat den Grundstein für viele Musik-Karrieren gelegt. Hier erfährst du, welcher Star einst als aufstrebendes Talent vor die Coaches trat und was die musikalischen Durchstarter:innen heute machen.

'The Voice of Germany' ist für mich mit großem Abstand das bedeutendste Sprungbrett. Ich glaube, hier lernt man genau das kennen, was man braucht, um groß rauszukommen. Nico Santos

Diese Stars wurden durch "The Voice of Germany" bekannt

Einige der Musikerinnen und Musiker, die mit ihren Songs die Charts stürmen und sogar auf internationalen Bühnen spielen, traten einst als Talent vor die Coaches. Hier erfährst du, wer dabei war.

Malou Lovis-Kreyelkamp

Schon vor ihrem Durchbruch bei "The Voice of Germany" veröffentlicht Malou ihre ersten eigenen Songs auf ihrem YouTube-Kanal. Mit 15 Jahren melden ihre Freunde sie das erste Mal bei "The Voice Kids" an. Damals traut sie sich noch nicht teilzunehmen.

Ein paar Jahre später, mit 24 Jahren, wird Malou Gewinnerin der 13. Staffel von "The Voice of Germany" - im Team von Bill und Tom. Noch bevor die Entscheidung fällt, laden sie ihre Coaches auf ihre Tokio-Hotel-Europatour 2024 als 'Support Act' ein.

Nach ihrer Siegersingle "Glacier Rivers" veröffentlicht sie vier weitere Singles, die sie beim Platten-Label "Embassy of Music" veröffentlicht. Und sie hat weitere TV-Auftritte, zum Beispiel im Januar 2024 bei "Schlag den Star".

Erfahr mehr über das ehemalige "The Voice"-Talent in "Was wurde aus Malou Lovis-Kreyelkamp?"

Malou Lovis - "Glacier Rivers" (Offizielles Musikvideo)

Auch jetzt ist sie im regelmäßigen Kontakt mit ihren damaligen Coaches und darf bei ihnen auf der Bühne stehen. Zudem schreibt sie parallel an neuen Songs.

Malou ist auch zu Gast im Interview der "The Voice"-Spezial-Folge 2024 und erzählt, wie es ihr nach ihrem Sieg ergangen ist.

Gregor Hägele

Schon als Kind entdeckt Gregor Hägele seine Leidenschaft für die Musik und lädt sehr früh erste Videos auf YouTube hoch. Lange traut er sich nicht, sich für "The Voice of Germany" anzumelden. Tatsächlich hat Gregor sozusagen "The Voice" geghostet. Doch schlussendlich ist er 2017 dabei und landet im Team von Yvonne Catterfeld. Er schafft es dort bis ins Halbfinale. Die Zeit war für ihn unvergesslich, wie er im Interview in "The Voice of Germany - Die Warm-Up-Show" erzählt.

Gregor veröffentlicht nach seiner Teilnahme eigene Songs, die millionenfach gestreamt werden. Er hat Auftritte in unterschiedlichen TV-Shows und auf zahlreichen Festivals sowie in Support-Shows bei bekannten deutschen Musiker:innen. Darunter die Ex-"The Voice"-Coaches Sarah Connor, Johannes Oerding und Max Giesinger.

2024 veröffentlicht Gregor mit "Prototyp Liebe" sein erstes eigenes Studioalbum bei seinem Label, der "Universal Music Group". Mit diesem geht er auch auf seine erste eigene Live-Tour durch Deutschland.

Gregor Hägeles Blind Audition von 2017

Max Giesinger: Singt sich ins allererste "The Voice"-Finale

In der ersten Staffel von "The Voice of Germany" im Jahr 2012 kommt ein Sänger ans Licht, der heute aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken ist: Max Giesinger. Er singt sich bis ins "The Voice"-Finale und landet auf Platz 4. Die musikalischen Erfolge des Künstlers nach seiner Zeit bei "The Voice of Germany" können sich wahrlich sehen lassen. Seine Single "80 Millionen" wird mit einer dreifachen Goldenen Schallplatte ausgezeichnet und seine zwei letzten Alben "Die Reise" und "Vier" landen in den Top Ten der deutschen Albumcharts.

2018 ist Max Giesinger als Coach bei "The Voice Kids" und 2019 sitzt er im Rateteam von "The Masked Singer" - um nur zwei seiner zahlreichen TV-Auftritte zu nennen, die er regelmäßig hat.

Auch bei "The Voice of Germany" taucht er wieder auf. Gemeinsam mit Michael Schulte präsentiert er im Halbfinale 2022 ihre gemeinsame Single "More To This Life".

Ende 2024 ist er im Rahmen der "Night Of the Proms 2024" live auf den Bühnen Deutschlands zu sehen. Ein Festival, bei dem Pop und Klassik aufeinander treffen.

Michael Schulte: Finalist der ersten Staffel von "The Voice"

Ein weiteres ehemaliges "The Voice"-Talent, das internationale Bühnen erobert, ist Michael Schulte. 2018 vertritt er Deutschland beim "Eurovision Song Contest" in Lissabon und erreicht mit seinem Song "You Let Me Walk Alone" den vierten Platz.

2012 nimmt Michael an der ersten Staffel von "The Voice of Germany" teil und entscheidet sich in seiner Blind Audition für Team Rea Garvey. Er schafft es bis in die Liveshows und geht als Drittplatzierter aus dem Finale hervor. 2020 kehrt er zurück zur Show - diesmal als Online-Coach der "The Voice: Comeback Stage by SEAT". Sein Talent Alessandro Pola kommt auf den vierten Platz.

Im Halbfinale von "The Voice of Germany" 2022 performt Michael Schulte zusammen mit Max Giesinger zum ersten Mal die gemeinsame neue Single.

In der 10. Staffel von "The Masked Singer", die im Frühjahr 2024 ausgestrahlt wurde, verkörpert er das "Mysterium" im Finale der Staffel.

Zudem ist er regelmäßig Gast in unterschiedlichen TV-Shows. Im Mai 2024 reist er beispielsweise als Experte zusammen mit Barbara Schöneberger zum großen Finale des "Eurovision Song Contest" 2024 nach Malmö.

Aktuell ist er mit neuer Musik von seinem Album "Remember Me" auf großer Deutschland-Tour! Am 1. November 2024 veröffentlichte er seine neue Single "Broken Sunshine".

Ivy Quainoo - Gewinnerin der ersten Staffel

Als Teilnehmerin der allerersten Staffel von "The Voice of Germany" im Jahr 2012 setzt sich Ivy Quainoo im Finale gegen Michael Schulte und Max Giesinger durch. Mit dem Song "Do You Like What You See" überzeugt sie die Zuschauer:innen und gewinnt die 1. Staffel mit Team BossHoss. Ihre Siegersingle veröffentlicht sie noch im selben Jahr und erreicht Platz zwei der deutschen Singlecharts. Ihr Debütalbum "Ivy" kommt auf Platz fünf der Albumcharts. Im April 2023 singt Ivy Quainoo den Soundtrack "Niemand außer dir" für den Film "Sam - Ein Sachse".

Neben ihrem gesanglichen Erfolg hat sie in Fernsehshows wie "Verstehen Sie Spaß?" oder im Finale von "Germany’s Next Topmodel" Gastauftritte. Statt sich nur dem Gesang zu widmen, verfolgt Ivy Quainoo auch ihre zweite Leidenschaft: das Schauspiel. Nachdem Ivy eine Ausbildung in dem Bereich absolviert hat, übernimmt sie im Oktober 2022 die weibliche Hauptrolle der Eliza Hamilton in der Hamburger Liveshow "Hamilton - das Musical".

2023 spielt sie Gastrollen in unterschiedlichen internationalen Kinofilmen. Darunter wirkt Ivy in der musikalischen Kinoverfilmung über die Band Milli Vanilli an der Seite von Matthias Schweighöfer mit und verkörpert Julie Brown. Im gleichen Jahr hat sie einen Gastauftritt im Kinohit "John Wick: Kapitel 4" an der Seite von Schauspieler Keanu Reeves.

Nick Howard - Gewinner der zweiten Staffel

Der Brite Nick Howard hat bereits vor "The Voice of Germany" eine musikalische Karriere vorzuweisen. Sein 2008 veröffentlichtes Debütalbum "Something To Talk About" wird in mehreren Fernsehshows und Filmen verwendet. Das zweite Album "When The Lights Go Up" bringt ihm schließlich die Bekanntheit im deutschsprachigen Raum ein. Dieser Erfolg veranlasst ihn, 2012 bei "The Voice of Germany" teilzunehmen.

Coach Rea Garvey erkennt sofort das Talent des Musikers und überzeugt ihn von seinem Team. Mit klarem Vorsprung gewinnt Nick Howard die 2. Staffel von "The Voice of Germany" und verhilft damit Rea zu seinem allerersten Sieg. Sein Song aus dem Finale, "Unbreakable", erreicht Platz fünf der deutschen Singlecharts.

Inzwischen hat der britische Musiker sechs Alben veröffentlicht und über 1.000 Live-Auftritte gemeistert. Bei seinen Touren durch Europa und Amerika begeistert er ein Millionenpublikum.

Auch im Februar 2024 geht der Brite wieder auf große Live-Tour durch Europa.

Mathea Elisabeth Höller: Sitzt zuerst im Publikum

Mathea nimmt 2016 an "The Voice of Germany" teil. Damals sitzt sie nichtsahnend im Publikum und wird von Moderator Thore Schölermann überrascht. Nachdem sie sich vorbereitet hat, geht es für sie auf die Bühne und sie überzeugt alle Coaches. Matheas Wahl fällt auf Yvonne Catterfeld. Nach ihrem Ausscheiden in den Sing-Offs bleibt sie dran und erobert mit Songs wie "2 x" nicht nur die österreichischen Charts, sondern auch die deutschen.

Neben eigenen Projekten arbeitet die Österreicherin mit einigen renommierten Künstler:innen zusammen. So entsteht gemeinsam mit "The Voice"-Coach Mark Forster das Lied "Willst du mich" und mit Clueso die Single "Der letzte Song".

Charley Ann Schmutzler: Siegerin von Staffel 4

Michi Beck und Smudo haben bei den Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2014 den richtigen Riecher bei Charley Ann Schmutzler. Das Talent führt das Team der Fantastischen Vier zum Triumph. Ein Jahr nach dem Sieg veröffentlicht sie ihr Album "To Your Bones". Die Musikerin wird sich aber früh bewusst, dass sie sich nicht nur auf das Singen beschränken will. Rasch baut sie sich mit dem Schauspiel ein zweites Standbein auf. Seit ihrer "The Voice"-Teilnahme ist sie in zahlreichen TV-Produktionen wie "SOKO Stuttgart", "In aller Freundschaft", "Fucking Berlin" und "Bettys Diagnose" zu sehen.

Alicia-Awa Beissert aus Staffel 5

Bei "The Voice of Germany" präsentiert sich Alicia-Awa zum ersten Mal einem Fernsehpublikum. 2015 beweist sie ihr Gesangstalent in den Blind Auditions der 5. Staffel und begeistert Coach Andreas Bourani. In dessen Team muss sich die damals 18-Jährige dann allerdings in den Knockouts geschlagen geben.

Doch das Ende von Alicias Musikkarriere besiegelt das nicht - im Gegenteil. Vier Jahre später versucht sich die Sängerin erneut in einer Castingshow: Bei "Deutschland sucht den Superstar" belegt sie Rang vier. Durch ihre TV-Auftritte kann sich das ehemalige "The Voice"-Talent eine große Fanbase aufbauen.

Im Dezember 2020 veröffentlicht die heute 27-Jährige ihre erste Single "Fassade". Es folgen weitere eigene Songs wie "Wenn ich will" aus dem Jahr 2022 und sogar ein Auftritt im Musikvideo von Alicia Keys.

Außerdem ist sie eine gefeierte Content Creatorin auf Instagram und TikTok und startet mit Ex-GNTM Gewinnerin Alex Mariah Peters zusammen den Podcast "Yum Yum Hustlers".

Diese prominenten Künstler:innen begannen ihre Karriere bei "The Voice Kids"

Auch aus den jungen Talenten von "The Voice Kids" sind einige Stars hervorgegangen.

Mike Singer

Bei "The Voice Kids" schafft es Mike Singer 2013 als Teil von Team Lena bis in die Battles. Mit seinen Alben "Karma" (2017), "Deja-vu" (2018), "Trip" (2019) und "Emotions" (2022) erreicht er die Nummer eins in den deutschen Albumcharts.

Für die Auftaktfolge von "The Voice Kids" 2022 kehrt Mike Singer zurück auf die Bühne und performt seinen Song "Bonjour, ça va?". Auf die "The Voice"-Bühne zurückzukehren und seinen alten Coach Lena Meyer-Landrut wiederzusehen, fühlt sich laut Mike Singer an wie "nach Hause kommen".

Vom Casting-Talent zum geachteten Jury-Mitglied: Trotz seines jugendlichen Alters kann der Popstar seine Fachkenntnisse im Bereich Musik auch abseits des Rampenlichts unter Beweis stellen. Beim "Eurovision Song Contest" und der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gibt er seine fachliche Einschätzung zum Gesang der Teilnehmer:innen ab.

Im Frühjahr 2024 kehrt er auch mit neuer Musik zurück. Im Video zu seiner zweiten neuen Single "Million Dollar Baby" sind mit Xenia und Marvin auch zwei Teilnehmer:innen von "Germany's Next Topmodel" dabei.

Zoe Wees

Ihre Stimme ist unvergleichlich, ihre Songs bewegen Menschen überall auf der Welt. 2017 nimmt Zoe Wees an "The Voice Kids" teil und nutzt nach ihrem Ausscheiden soziale Netzwerke wie Instagram und TikTok, um ihre Bekanntheit weiter zu steigern. Mit Songs wie "Control" oder "Girls Like Us" feiert sie internationale Erfolge und tritt unter anderem beim US-amerikanischen Talkmaster Jimmy Kimmel und den American Music Awards auf - als erste deutsche Sängerin überhaupt.

Die junge Sängerin entscheidet sich bei "The Voice Kids" nach ihrer Blind Audition für Team Sasha. 2020 kehrt sie zurück auf die "The Voice"-Bühne, um gemeinsam mit dem Finalisten Oliver Henrich ihren Song "Control" zu performen. Im "The Voice"-Finale 2022 tritt sie als Gaststar mit Anny Ogrezeanu auf. Gemeinsam singen sie Zoe Wees' Song "Daddy's Eyes". Im August 2021 veröffentlicht sie gemeinsam mit dem norwegischen Star-DJ Kygo den Song "Love Me Now".

Nun gibt es die junge Sängerin gleich im Doppelpack! Im "Madame Tussauds Berlin" ist sie seit 2022 neben rund 100 weiteren Berühmtheiten als lebensgroße Wachsfigur zu bestaunen.