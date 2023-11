"The Voice of Germany" 2023: Diese Talente sind im Team von Bill & Tom Kaulitz

Das Wichtigste in Kürze Die Kaulitz-Brüder erobern den Doppelstuhl bei "The Voice".

Hier findest du alle Talente, die sich für Team Bill & Tom entschieden haben.

Alle wichtigen Infos zu "The Voice of Germany" 2023 im Überblick. Eine Übersicht der Sendezeiten findest du hier.

Bill und Tom Kaulitz besetzen den Coach-Doppelstuhl in Staffel 13 von "The Voice of Germany" 2023. Diese Talente sind in ihrem Team.

Im Clip: Luna und Malou Lovis überzeugen im Battle mit Hit von Britney Spears

Diese Talente sind in Team Bill & Tom

Als Power-Duo stürzen sich Bill und Tom Kaulitz in die Blind Auditions von Staffel 13. Im Interview erklären die Brüder, nach welchen Kriterien sie ihre Talente aussuchen. Diese Stimmen haben es in Team Bill & Tom geschafft:

Diese Talente von Team Toll sind bereits ausgeschieden:

Wie werden sich Bill und Tom wohl gegen die anderen Teams von Shirin David, Ronan Keating und Giovanni Zarrella schlagen?

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findest du alle Sendezeiten im Überblick.