Das Wichtigste in Kürze Carlotta Bach ist eines der Talente bei "The Voice of Germany" 2023.

In ihrer Blind Audition rührt sie mit "Ave Maria" zu Tränen und bekommt einen Vierer-Buzzer.

Hier findest du mehr Infos zur 13. Staffel "The Voice of Germany", zu allen Talenten und den aktuellen News-Updates.

Anzeige

Bei ihrem Auftritt bei "The Voice of Germany" 2023 überrascht Carlotta die Coaches mit ihrer traumhaften Stimme. Als sie die ersten Töne von "Ave Maria" von Gulio Caccini anstimmt, kommen Shirin David die Tränen. Kein Wunder, dass der Auftritt mit einem Vierer-Buzzer belohnt wird. Welchem Coach wird sich die 17-Jährige anschließen?

Carlotta Bach begeistert die Coaches in Folge 1 der Blind Auditions. Auf der Bühne von "The Voice of Germany" fasziniert die 17-Jährige mit ihrer überraschenden Songauswahl.

Carlotta hat bereits Bühnenerfahrung

Die Schülerin steht nicht zum ersten Mal auf einer Bühne. Sie singt auf Hochzeiten und in Kirchen. Außerdem hatte sie bereits eine Hauptrolle in einem Musical und ist Sopranistin im Schulorchester. Das merkt man an ihrem professionellen Auftreten auf der "The Voice"-Bühne. Zuerst betätigen Ronan Keating und Giovanni Zarrella den Buzzer für den Gesang des Talentes.

Anzeige

Anzeige

Shirin David zu Tränen gerührt

Die Kaulitz-Brüder sind hin- und hergerissen. Tom will Carlotta ins Team holen - doch können sie mit der besonderen Stimme der 17-Jährigen auch arbeiten?

Als der rote Stuhl von Shirin David sich schließlich umdreht, trifft Bill die Entscheidung für beide und drückt auf den Buzzer. Carlotta darf sich über einen Vierer-Buzzer freuen. Shirin David ist so gerührt von Carlottas Stimme, dass sie in Tränen ausbricht.

"Du bist der Grund, warum ich hier bin": Die Coaches werben um Carlotta

Für ihre emotionale Darbietung bekommt Carlotta Standing Ovations vom Publikum und von den Coaches. Obwohl Bill sich nicht sicher ist, ob er ihr überhaupt etwas musikalisch beibringen kann, sagt er der 17-Jährigen: "Wir wollen dich unbedingt haben. Du bist special." Shirin kann es einfach nicht fassen, dass Carlotta ihr Gesangstalent schon in ihren jungen Jahren auf dieses hohe Niveau gebracht hat. "So klar, so zart, engelsgleich. […] Drei Töne und ich habe geflennt", lobt die Coachin. Auch Giovanni will unbedingt mit der Hessin arbeiten. Der Entertainer stellt fest:

Du bist der Grund, warum ich hier bin. Giovanni Zarrella

Anzeige

Ronan befürchtet einen Regelbruch: "Stopp, das ist nicht erlaubt!"

Ronan will Carlotta durch seinen Bezug zum Klassik-Genre auf seine Seite ziehen - unter anderem erwähnt er seine Bekanntschaft mit Sänger Luciano Pavarotti. Der irische Coach meint, für Carlotta die optimale Songauswahl aus einer Mischung von Klassik und Pop treffen zu können.

Diese hervorragenden Argumente der Coaches veranlassen Giovanni, eine ungewöhnliche Taktik anzuwenden. Er geht in den Backstage-Bereich und stellt sich persönlich Carlottas Begleiter:innen vor. Für Ronan ein absolutes No-Go. "Stopp, das ist nicht erlaubt!", ruft er seinem Konkurrenten hinterher.

Carlotta geht zu Team Giovanni

Carlotta steht vor einer schwierigen Wahl. Nach all den herzlichen Worten muss sie sich jetzt für einen der Coaches entscheiden. Nach langer Abwägung wählt sie Team Giovanni. Diese Verkündung veranlasst ihn, Freudensprünge auf der Bühne zu machen. "Hat die Nummer gerade echt gezogen?", fragt Shirin David verblüfft.

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findet ihr alle Sendezeiten im Überblick.

Das könnte dich auch interessieren:

In Folge 1 gaben Max, Luca Grace, Sorlo, Yang Ge und Danilo alles auf der Bühne. Von Folge 2 solltest du Niclas, Tana, Marc, Kim, Fritz, Priti, Theresa und die Impulso Tenors nicht verpassen! Joel, Kevin, Lorenz, Mirella, Anne, Patrik und Richard überzeugten in Folge 3. Mit beeindruckender Stimme performten Alina, Laura, Egon, Linus, Chayane, Lisa und Leandro in Folge 4. In Folge 5 berührten Emely, Johann, Joy, Sebastian und Susan die Coaches. In Folge 6 sorgten Cäcilia, Rouven, Kevin, Valentina, Jaqueline und Malou für gute Stimmung auf der Bühne. Alex, Angela, Tatjana, Vikrant, Lizi und Sina berührten den Saal in Folge 7 mit ihrer Performance. In Folge 8 traten Philip, Naomi, Finja, Kristina & Arestak, Kristina & Johanna und Dan vor die Coaches. Luna, Anna, Oskar, Annemarie und Kimmy sorgten für Highlights in Folge 9. Aquilla, Nicole, Franziska, Süleyman und Rudy zeigten ihr Talent in Folge 10.