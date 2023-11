Anzeige

Bei seiner Blind Audition hat Elias Biechele mit seiner bewegenden Performance bei Giovanni für einen Jubelsturm gesorgt. Mit Johann singt er im Battle den "Greatest Showman"-Song "A Million Dreams" und bringt den ganzen Saal zum Staunen.

"Du wurdest als Popstar geboren": Elias' unglaubliche Blind Audition

Elias' Blind Audition aus Folge 3 muss Giovanni unbedingt mit einem Selfie festhalten. Der Coach kann sein Glück nicht fassen, als er das starke Talent in sein Team bekommt.

Anzeige

Anzeige

Der 17-Jährige singt das Lied "You Will Be Found" aus dem Film "Dear Evan Hansen" auf so gefühlvolle Weise, dass Giovanni nach kurzer Überlegungszeit den Buzzer betätigt und vorsorglich Ronan blockt. Als er bemerkt, dass sich ansonsten nur der Ire für den Auftritt umgedreht hat, bricht er in einen Jubelsturm aus und rennt, High Fives verteilend, durch das Publikum. Das Talent lobt der Coach mit den Worten:

Du bist der Grund, [...] wieso es diese Bühne gibt. Giovanni Zarrella

Ronan kann es nicht fassen, dass er schon wieder auf das Wort "BLOCKED" blicken muss und somit leer ausgeht. Elias hätte er am liebsten in seinem Team gesehen. "Du wurdest als Popstar geboren", sagt er dem 17-Jährigen anschließend.

Elias vs. Johann: Hat der 17-Jährige das Potenzial zum "Greatest Showman"?

Im Battle will sich Elias erneut beweisen. Ihm gegenüber steht kein Geringerer als der Vierer-Buzzer Johann Bardowicks. Die beiden performen den "Greatest Showman"-Song "A Million Dreams" von Hugh Jackman, Michelle Williams und Ziv Zaifman. Da beide Talente ihre Blind Auditions mit Musikstücken aus Filmen gemeistert haben, ist dies die optimale Grundlage für einen Kampf auf Augenhöhe.

Schon ab der ersten Sekunde horcht der Saal gespannt auf. Alle beide singen die Töne sacht und gefühlsbetont. Giovanni nickt stolz, als sowohl Elias als auch Johann die schwierigen Passagen mit Bravour bewältigen. Die anderen Coaches staunen nicht schlecht über den bewegenden Auftritt. Aber der Italiener ist ihr größter Fan und feuert sie durchgehend an. Immer wieder entweicht ihm ein lautes "Yes". Am Ende der Performance kann sich Giovanni nicht mehr halten und umarmt die beiden freudestrahlend auf der Bühne.

Anzeige

Giovanni greift zu himmlischen Vergleichen nach Elias' Battle-Performance

Das Battle zwischen Elias und Johann neigt sich dem Ende entgegen. Die Coaches sind emotional berührt von der unfassbaren Performance. Bill Kaulitz ist schwer beeindruckt von Elias und Johann und würde beide Talente mitnehmen, wenn sie in seinem Team wären.

Ronan Keating deutet an, dass einer der beiden im Battle die Nase vorn hatte, und teilt Elias mit: "Das mit 17 zu schaffen, ist phänomenal." Anschließend geht er zu Giovanni Zarrella und berät ihn. Der ist fasziniert von dem Auftritt des 17-Jährigen und lobpreist seine musikalischen Fähigkeiten: "Wenn Engel singen, dann klingen sie so wie du."

Am Ende sorgt der Coach allerdings für eine Riesenüberraschung und entscheidet sich, beide Talente in die nächste Runde mitzunehmen.

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findest du alle Sendezeiten im Überblick.

Das könnte dich auch interessieren:

In Folge 1 gaben Carlotta, Max, Luca Grace, Sorlo, Yang Ge und Danilo alles auf der Bühne. Von Folge 2 solltest du Niclas, Tana, Marc, Kim, Fritz, Priti, Theresa und die Impulso Tenors nicht verpassen! Joel, Kevin, Lorenz, Mirella, Anne, Patrik und Richard überzeugten in Folge 3. Mit beeindruckender Stimme performten Alina, Laura, Egon, Linus, Chayane, Lisa und Leandro in Folge 4. In Folge 5 berührten Emely, Joy, Sebastian und Susan die Coaches. In Folge 6 sorgten Cäcilia, Rouven, Kevin, Valentina, Jaqueline und Malou für gute Stimmung auf der Bühne. Alex, Angela, Tatjana, Vikrant, Lizi und Sina berührten den Saal in Folge 7 mit ihrer Performance. In Folge 8 traten Philip, Naomi, Finja, Kristina & Arestak, Kristina & Johanna und Dan vor die Coaches. Luna, Anna, Oskar, Annemarie und Kimmy sorgten für Highlights in Folge 9. Aquilla, Nicole, Franziska, Süleyman und Rudy zeigten ihr Talent in Folge 10.