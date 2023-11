Anzeige

Bei seiner Blind Audition konnte Sebastian Zierof die Coaches mit seiner Power und seiner Risikobereitschaft auf der Bühne überzeugen. Zusammen mit Powerfrau Cäcilia geht es für den 38-Jährigen in den Battle-Ring bei "The Voice" 2023. Die beiden performen den Song "Because The Night" von der Patti Smith Group.

+++ Update 26. Oktober 2023 +++

Bill und Tom fehlt das Risiko

Die beiden Coaches erwarten eine Power-Performance von Sebastian und Cäcilia. Bei den Proben des Songs "Because The Night" der Patti Smith Group ist der 38-Jährige jedoch noch etwas zurückhaltend. Bill und Tom sind überrascht. Ihnen fehlen das Risiko und die Einstellung, die sie in seiner Blind Audition gesehen haben. Kann Sebastian diese Power im Battle zeigen und sich in die Teamfights singen?

Sebastian rockt die Bühne im Battle mit Cäcilia

Während dem Battle holt der Musiker alles aus sich heraus. Mit seiner starken Stimme und seinem unglaublichen Stimmumfang begeistert er Publikum und Coaches gleichermaßen. Im Laufe des Songs wagt Sebastian immer mehr schwere Töne und meistert sie mit Bravour. Die Schwierigkeit des Songs ist ihm nicht anzumerken.

Nach dieser Performance sind die Coaches überwältigt. "Es hat gebrannt!", beschreibt Bill die Atmosphäre. Nur Ronan ist nicht so aus dem Häuschen, wie die anderen. Für ihn war das Battle sehr einseitig und es gibt einen klaren Sieger: Sebastian. Ob die Kaulitz-Zwillinge das auch so sehen?

Nach einiger Beratungszeit verkündet das Coach-Duo seine Entscheidung. Weiter geht es für Sebastian. Der 38-Jährige konnte mit seinem professionellen Auftritt überzeugen und sich einen Platz in der nächsten Runde sichern.

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findest du alle Sendezeiten im Überblick.

Vogel-Nerd Sebastian hat eine rockige Seite

Für Sebastian hat Musik viele Facetten. Der 38-Jährige spielt in zwei Rockbands und beobachtet in seiner Freizeit gerne Vögel und lauscht ihren Gesängen. "Voll der Nerd", scherzt Sebastian übers sich selbst. Umso spannender ist seine Songauswahl für die Blind Auditions.

Rock-Cover aus "Die Eiskönigin II"

Der Auftritt auf der großen "The Voice"-Bühne ist Sebastian unglaublich wichtig. Als Song hat er sich "Into The Unknown" aus dem Disney-Film "Die Eiskönigin II" von Panic! At The Disco ausgesucht und ihm einen eigenen Anstrich verpasst.

Es mag cheesy klingen, aber es ist für meine Tochter. Sebastian Zierof

Giovanni: "Jetzt bin ich dran!"

Giovanni Zarrella fühlt sich bereit für die anstehende Performance. "So, jetzt bin ich dran!" Ob er diese Rechnung ohne die anderen Coaches gemacht hat?

Als Bill & Tom Kaulitz die rockige Stimme von Sebastian hören, sind sie sofort Feuer und Flamme und buzzern. Das lassen Giovanni Zarrella und Ronan Keating nicht so stehen und drehen sich ebenfalls um. Die Coaches sind begeistert von Sebastians Bühnenpräsenz und kämpfen um das Talent.

Die Coaches streiten um Talent Sebastian

Während Giovanni noch das Repertoire von Sebastian lobt und dass er "sein ganzes Herz reinwirft", unterbrechen ihn Bill und Tom. "Wir haben uns als erstes umgedreht - nur zur Erinnerung", verkünden die Zwillinge. Die Tokio-Hotel-Stars überschütten Sebastian mit Lob:

Du hast eine mega Range und voll Risiko gegeben. Bill Kaulitz

"Bei uns wärst du genau richtig aufgehoben", ergänzt Bill.

Für welches Team entscheidet sich Sebastian?

Doch auch Ronan Keating hat noch ein Wörtchen mitzureden. Er ist fasziniert von Sebastians Songauswahl und erkennt das Stück als Musical-Song aus "Die Eiskönigin II".

Die Performance war perfekt. (...) Du bist hier durchgefegt! Ronan Keating

Die anderen Coaches lassen Ronan nicht viel Zeit, um das Talent von seinem Team zu überzeugen, und übertrumpfen sich gegenseitig. Am Ende trifft natürlich das Talent die Entscheidung. Für Sebastian ist klar: "Ihr seid alles Mordskerle, aber: Bill und Tom!"

Damit ist Sebastian das sechste Talent in Team Bill & Tom Kaulitz. Ronan Keating erkennt seine Niederlage an. "Ihr seid die besten Coaches für ihn", gesteht er den Kaulitz-Brüdern zu.

