"Es war so magisch": Gänsehaut und Tränen bei Rouvens "The Voice of Germany"-Auftritt

Das Wichtigste in Kürze Talent Rouven Gruber ist gebürtiger Mannheimer und studiert aktuell in Frankfurt am Main.

Der 20-Jährige ist sozial engagiert. Mit 14 rief er sein erstes Spendenprojekt für die Mannheimer Kinderkrebsstation ins Leben. Daraufhin folgten weitere Aktionen wie ein Foodtruck für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen oder verschiedene Spendenkonzerte.

Bei "The Voice of Germany" 2023 sorgt er mit seiner emotionalen Performance des Songs "Ich will nur" von Philipp Poisel für Gänsehaut und beeindruckt die Coaches.

Im Battle tritt er mit dem Song "Komet" von Udo Lindenberg & Apache 207 gegen Fritz Speck an.

Mit seiner Familie und der Möglichkeit, Musik machen zu können, schätzt sich der Student sehr glücklich und will dafür etwas zurückgeben. Er singt und spielt auf eigenen Spendenkonzerten und sammelt damit für den guten Zweck. Diese Bühnenerfahrung zeigt er jetzt den Coaches bei "The Voice of Germany" 2023 mit seiner Performance des Songs "Ich will nur" von Philipp Poisel.

Gänsehaut und Tränen bei Rouvens Auftritt

Nur von einem Klavier begleitet und mit kristallklarer Stimme beginnt Rouven den Song. Nach wenigen Sekunden drückt Shirin als Erste den Buzzer. Giovanni zieht ein wenig später nach.

Rouven legt alle Emotionen in die Ballade und berührt das Publikum. Überwältigt von Rouvens Gesang kommen der Coachin Tränen in die Augen.

Im letzten Refrain des Songs beweist der 20-Jährige die Power in seiner Stimme und verleiht dem Song eine weitere energiereiche Facette. Bill und Tom buzzern ebenfalls für das Talent und mit dem letzten Ton des Songs dreht sich auch Ronan zur "The Voice"-Bühne um - ein Vierer-Buzzer für diesen gefühlvollen Auftritt.

"Es war so magisch": Emotionales Feedback von Shirin

Nach dem Auftritt fragt Ronan Keating nach der Message des Songs. Rouven erklärt dem Coach, dass es ums Vermissen und die eine Liebe geht.

Bei dieser Antwort kämpft Shirin mit den Tränen. Sie hat sich vorgenommen, keinem Mann zu glauben, was er ihr erzählt. Die authentische Performance des 20-Jährigen stimmt sie jedoch um:

Ich hab dir alles geglaubt. Shirin , David

Die Coaches bewundern Rouvens Selbstsicherheit

Auch die anderen Coaches haben Respekt vor dem Auftritt des Studenten. Bill und Tom loben den Umgang mit den Emotionen innerhalb der Performance. "Das ist eine Sache, die man nicht lernen kann. Die hast du", stellt Tom fest. Besonders seine Bühnenpräsenz erstaunt die Coaches. Giovanni lobt die Sicherheit und das Selbstbewusstsein, mit dem Rouven auf der Bühne performt:

Als wir uns umgedreht haben, warst du nicht beeindruckt. Giovanni Zarrella

Rouven strahlt eine besondere Selbstverständlichkeit auf der Bühne aus. Die Coaches sind sich einig, dass Rouven großes Potenzial mitbringt.

Wer kann Rouven für sein Team gewinnen?

Bereits vor seinem Auftritt hat der Mannheimer sich überlegt, in welches Team er am liebsten gehen möchte. Zwischen zwei Coaches kann er sich jedoch nicht entscheiden. Der Vierer-Buzzer und die Wahl zwischen allen vier Teams macht diese Entscheidung für ihn nicht leichter. Rouvens Favoriten sind Shirin und die Kaulitz-Brüder.

Um das Talent zu überzeugen, bieten die Coaches ihm verschiedene Geschenke an und machen ihm allerlei Versprechen. Champagner, Blumen und die Erfüllung aller Wünsche werden geboten. Rouven macht es kurz und fällt eine schnelle Entscheidung: Er wählt Team Shirin.

"Ich dachte wirklich, dass sich keiner umdreht", gibt Rouven im Nachhinein zu. Der Vierer-Buzzer und die überwältigte Reaktion der Coaches beweisen dem jungen Talent das Gegenteil.

