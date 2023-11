Anzeige

Finja Bernau behauptet sich nicht nur in den Blind Auditions mit ihrer einzigartigen Stimme, sondern auch in den Battles. Mit ihrem Gesangspartner Lorenz rockt sie die Bühne mit Sidos Song "Nein!" und lässt die Coaches hinterfragen, weshalb sie nur den Einer-Buzzer bekommen hat.

+++ Update vom 26. Oktober 2023 +++

"Ihr habt ein Hammer-Battle abgeliefert": Wer kommt in die Teamfights?

Shirin hatte noch vor dem Auftritt hohe Erwartungen an ihre beiden Talente gestellt. "Ich will, dass ihr wirklich eine Show daraus macht", sagt sie ihnen eindringlich. Das ist ihnen wohl mit dieser einprägsamen Performance gelungen. Noch während das Publikum jubelt, rennt die Coachin zu Finja und Lorenz auf die Bühne und klatscht sie freudig ab. Sowohl sie als auch Bill und Tom loben die 20-Jährige dafür, dass sie sich nicht von dem Textaussetzer ihres Battle-Partners aus der Fassung bringen ließ und ihm sogar geholfen hat, wieder in die Strophe zu finden.

Es war wirklich gut, dass ihr es bis zum Schluss so professionell durchgezogen habt. Tom Kaulitz

Shirin David ist sich unsicher, welches der beiden Talente sie in die nächste Runde mitnehmen soll. "Ihr habt ein Hammer-Battle abgeliefert", betont Giovanni. Der Coach will sich nicht für eine:n Favorit:in festlegen. Die Entscheidung liegt letzten Endes auch ganz bei Shirin. Sie beansprucht daraufhin die neuen Battle-Regeln und lässt beide Talente weiter.

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr.

+++ Update, 23. Oktober, 13:00 Uhr +++

Finja hilft Battle-Konkurrent Lorenz auf die Sprünge

Shirin David lässt in den Battles ihre beiden Rap-Künstler:innen Finja und Lorenz den Song "Nein!" von Sido feat. Doreen performen. Das Besondere dabei: Die Strophen sind auf Finja zugeschnitten, sodass sich das Talent in den Textzeilen wiederfinden kann.

Ob diese Vers-Änderungen Lorenz aus der Bahn geworfen haben? Er hat einen verhängnisvollen Texthänger nach dem Satz: "Rote kurze Haare, genauso sieht sie aus." Shirin will schon die Darbietung abbrechen, da hilft Finja Lorenz wieder auf die Sprünge und die beiden legen einen phänomenalen Auftritt hin, bei dem sie optimal aufeinander abgestimmt sind und sogar eine kleine Choreografie präsentieren. Das Publikum ist begeistert von der Nummer und gibt lauten Beifall.

+++ Update, 13. Oktober 2023, 23:00 Uhr +++

Finja rockt die Bühne im extravaganten Style: "Das bin einfach ich"

Finja wohnt in dem kleinen niederländischen Dorf Kerkrade an der Grenze zu Deutschland. Dort wird ihr des Öfteren der ein oder andere Blick hinterhergeworfen. Denn die 20-Jährige kleidet sich am liebsten bunt und extravagant. In ihrem auffallenden Stil fühlt sie sich pudelwohl. "Das bin einfach ich", stellt die Verkäuferin fest.

Auf der "The Voice"-Bühne können sie die Coaches jedoch nicht vor dem Betätigen des Buzzers sehen. Finja möchte aber auch beweisen, dass sie mehr zu bieten hat, als nur ihren besonderen Style.

Es geht ja auch darum, mit seiner Stimme zu überzeugen, nicht mit seiner Attitüde, mit seinem Look. Finja

Talent mit Wiedererkennungswert: "Deine Stimme ist Wahnsinn"

Die Coaches hören gespannt Finjas Gesang zu und begeben sich in Position zu buzzern. Gerade als Ronan im Begriff ist zu drücken, trommelt Shirin wie wild auf ihren roten Buzzer. Daraufhin weichen ihre Konkurrenten in den Stühlen zurück. Shirin bleibt die Einzige, die sich für den Auftritt umdreht. Sogleich lobt sie das Talent: "Deine Stimme ist Wahnsinn!"

Shirin David will Finja in ihrem Team

Finja erkämpft sich somit die Einladung in Shirin Davids Team. Die Coachin schätzt ihre unverwechselbare Stimme und lobt sie für ihren unfassbaren Wiedererkennungswert.

Die anderen Coaches freuen sich, dass Finja es in das Team der Coachin geschafft hat, und beglückwünschen die 20-Jährige. Bill Kaulitz ist außerdem der Ansicht, dass Shirin und Finja füreinander geschaffen seien, und prognostiziert den beiden eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Es bleibt spannend, wie sich Finja bei ihrem kommenden Auftritt schlagen wird.

