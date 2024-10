"The Voice of Germany" 2024: Hier erfährst du alles zu Coaches der aktuellen Staffel

Auch in der 14. Staffel von "The Voice of Germany" wird wieder nach der schönsten Stimme Deutschlands gesucht. Nun gibt es auch Infos zu den neuen Coaches 2024.

Alle Coach-Stühle werden 2024 neu besetzt

Dieses Jahr findet die 14. Staffel von "The Voice of Germany" statt. Jetzt ist auch bekannt, wer die Coaches sein werden. Dabei gibt es große Veränderungen, denn kein Coach aus der vorigen Staffel kehrt zurück. Giovanni Zarrella, Bill & Tom Kaulitz, Ronan Keating und Shirin David sind 2024 nicht dabei. Aber auf bekannte Gesichter müssen die "The Voice"-Fans trotzdem nicht verzichten.

Im Clip siehst du, wie der erste Coach seinen Vertrag unterschreibt Samu Haber performte im Finale von "The Voice Kids" seinen neuen Song und unterzeichnete auch direkt für die kommende Staffel "The Voice of Germany" als Coach dabei zu sein - nicht ohne eine Zusatzforderung.

Das sind die Coaches bei "The Voice of Germany" 2024:

Wir haben die #TVOG-Fans in den sozialen Medien gefragt, wen sie 2024 am Buzzer von "The Voice of Germany" sehen möchten. Und die meistgenannten Wiedersehens-Wünsche werden wir in der 14. Staffel erfüllen. SAT.1-Chef Marc Rasmus

Samu Haber unterschreibt live bei "The Voice Kids" den neuen Coach-Vertrag

2022 spielte der Sänger die Abschiedstournee mit seiner Band Sunrise Avenue. Zwei Jahre später startet Samu Haber nun als Solo-Künstler und kehrt auch als Coach bei "The Voice of Germany" zurück.

Im Finale von "The Voice Kids" performte er nicht nur einen neuen Song, sondern sorgte für gleich noch eine Überraschung. Live unterzeichnete er seinen Coach-Vertrag und bestätigte damit, dass er in Staffel 14 nach einigen Jahren Coach-Pause wieder mit dabei ist.

Samu Haber saß bereits fünf Mal auf dem roten Stuhl und gewann in der 7. Staffel mit Natia Todua die Musikshow.

Mark Forster ist zurück

Eine Staffel hat er ausgesetzt, jetzt ist Mark Forster wieder zurück. Damit nimmt er zum siebten Mal Platz auf einem roten Stuhl und buzzert um Talente. In der 12. Staffel hat der Sänger als Coach geglänzt und den Sieg für sein Team geholt. Sein damaliges Talent Anny Ogrezeanu gewann 2022 bei "The Voice of Germany".

Im Clip: Mark performt mit Anny im Finale 2022

Yvonne Catterfeld will den Sieg holen

Auch sie ist ein bekanntes Gesicht im "The Voice"-Kosmos: Yvonne Catterfeld. 2020 saß sie noch im Doppelstuhl mit Stefanie Kloß - in der neuen Staffel kämpft sie wieder allein um die besten Talente. Bereits zum fünften Mal wird die ausgebildete Jazz- und Popsängerin den Sieg anstreben.

Das neue Gesicht: Kamrad

Frischen Wind in das Team bringt der Sänger Kamrad. Seit 2017 veröffentlicht der 27-jährige Musik - mit der Single "I Believe" schaffte er den Durchbruch und hat danach mit Songs wie "Feel Alive" und "So Good" erfolgreich nachgelegt. Seine Songs spielen regelmäßig im Radio und aus den deutschen Charts sind sie gar nicht mehr wegzudenken. Ambitioniert ist der Wuppertaler alle mal, er will den "The Voice"-Giganten zeigen, wo der Hammer hängt.

Wann beginnt die neue "The Voice of Germany"-Staffel?

Das Warten hat ein Ende! Seit dem 26. September kannst du die Coaches im Kopf-an-Kopf-Rennen um die besten Talents im TV beobachten. Verliere nicht den Überblick! Hier kannst hast du alle Sendezeiten und Sendetage auf einmal sehen!

Bis dahin kannst du die Zeit mit den Talenten aus der letzten Staffel überbrücken und dir die schönsten Performances noch einmal anschauen.