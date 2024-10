Ingrid haut die "The Voice"-Coaches um: "Es war wirklich das Beste, was ich je gehört hab"

Die Coaches erleben in Folge 4 eine unglaubliche Stimme: Ingrid Arthur, die mit ihrer kraftvollen Performance eines U2-Songs alle begeistert. Hier erfährst du mehr über sie und kannst ihren Auftritt ansehen.

Die vierte Runde der Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2024 haben es in sich!

113:31 Min

Ab 6

Das Wichtigste in Kürze Ingrid Arthur, 57 Jahre, performt bei "The Voice of Germany" 2024 "I Still Haven't Found What I'm Looking For" von U2. Oben im Clip kannst du den Auftritt sehen.

Ingrid ist erfahrene Background-Sängerin, unter anderem für Sarah Connor.

"The Voice of Germany" siehst du immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1.

Ingrids unglaubliche Stimme schockt die Coaches

In Folge 4 von "The Voice of Germany" steht neben vielen anderen Talenten auch Ingrid Arthur auf der Bühne. Sie bringt das Publikum und die Coaches mit ihrer Version von "I Still Haven't Found What I'm Looking For" von U2 zum Jubeln.

Kaum ist der erste Ton zu hören, erheben sich die ersten Menschen im Publikum von ihren Sitzen. Auch Samu kann seine Begeisterung kaum zurückhalten: "Oh, verdammt!", entfährt es ihm und seine Hand geht zum Buzzer.

Schnell ist der Vierer-Buzzer komplett. Publikum und Coaches können kaum glauben, was für eine Power Ingrid hat. Ungläubiges Staunen, Standing Ovations und "Zugabe"-Rufe sind die Folge. Die Coaches können anschließend gar nicht genug Lob für Ingrid aussprechen.

Das war magisch! Du hast mich umgehauen! Kamrad

"Wie du singst, ist nicht von dieser Welt", sagt Samu. Alle vier Coaches sind sich einig, dass man Ingrid gar nicht mehr coachen muss. Sie wittern, dass hier die Gewinnerin von "The Voice of Germany" 2024 stehen könnte und kämpfen um das Talent.

Ingrid stellt sich vor: Mit diesen Stars hat sie schon gesungen

Die Berlinerin freut sich sehr über die vielen lieben Worte und trifft ihre Wahl so selbstsicher, wie sie auch ihren Auftritt hingelegt hat: Sie geht ins Team Kamrad. Der kann sein Glück kaum fassen und ist, selbst nachdem Ingrid das Studio verlassen hat, noch ganz aufgeregt.

Es war wirklich das Beste, was ich je gehört hab. Kamrad

Wie es weitergeht, siehst du immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1.

Mehrere Folgen und Staffeln auf Joyn verfügbar

Von der Background-Sängerin zum Star

Die 57-jährige Ingrid ist keine Unbekannte in der Musikwelt. Seit über 20 Jahren lebt die gebürtige US-Amerikanerin in Berlin und hat bereits für einige der großen Stars als Backround-Sängerin gesungen, darunter auch für Sarah Connor, die 2021 als Coach bei "The Voice" war. Doch jetzt will sie mehr: Sie will aus dem Schatten treten und selbst im Rampenlicht stehen.

Ingrid hatte sich in der Warm-Up-Spezial-Folge bereits vorgestellt und eine beeindruckende Kostprobe ihres Könnens gezeigt.

In der Warm-Up-Show bekommst du außerdem noch weitere Highlights und spannende Infos: Was machen die ehemaligen Talente heute? Was hat es mit der Romanze zwischen Mark und Kamrad auf sich? Wie laufen die Coachfights in Staffel 14 ab? Und du kannst mit Kathrin und Nico zwei weitere erstklassige Talente schon vorab kennenlernen.