Die Stufen zum Bühneneingang kennt Kathrin nur zu gut, es ist wie früher, nur ein bisschen anders. Seit ihrer Teilnahme bei "The Voice Kids" ist viel Zeit vergangen. Jetzt mischt sie bei den Erwachsenen mit, holt sich direkt einen Vierer-Buzzer ab und bringt Yvonne zum Weinen. Wer ist die Power-Lady, die die Coaches um den Verstand bringt?

+++ Update, 3. Oktober 2024 +++

Eine Performance, die alle tief berührt

Von der Band ertönt eine sanfte Balladen-Melodie, begleitet von Kathrins Stimme. Es dauert gerade einmal ein paar Zeilen und Yvonne und Kamrad sind überzeugt, sie drücken den roten Knopf beinahe in Lichtgeschwindigkeit. Aber auch bei Samu und Mark Forster dauert es nicht lang. Als sie Kathrins kraftvolle Stimme im Refrain hören, ist es auch um sie geschehen.

Erst als das letzte Wort gesungen ist, merkt Kathrin, dass sich alle Coaches umgedreht haben, und kann ihre Freude kaum zurückhalten. Sie springt und jubiliert, als sie die weiß aufleuchtenden Namen der vier Coaches sieht. Auch das Publikum belohnt sie mit tosendem Applaus. Die Coaches sind völlig geplättet. Insbesondere, als sie hören, dass Kathrin erst 16 Jahre alt ist. "Wie geht das - mit 16?", fragt Kamrad fast schon konsterniert.

Bester Auftritt bisher, mit großem Abstand Mark Forster

Alle wollen Kathrin!

Mark hat einen genauen Plan, was er mit Kathrin anstellt, sollte sie sich für ihn entscheiden. Er will ihr bei der Songauswahl helfen - oder kurz gesagt: Einfach die schwersten Lieder geben. Seinem Vorhaben setzt er, mit "und dir jeden Tag acht bis neun Mal sagen, wie toll ich dich finde", ein Krönchen auf.

Du bist die beste Voice dieser Staffel - womöglich aller Staffeln! Samu Haber

Auch die anderen Coaches sparen nicht mit Argumenten. Während Samu sich Unterstützung aus dem Publikum holt, um durch Gedankenübertragung besseres Deutsch zu sprechen, blickt Yvonne auf ihr Musik-Studium zurück, das ihr die richtige Expertise zum Coachen des Talents gibt.

Du hast mich einfach nur glücklich gemacht und zum Weinen gebracht. Yvonne Catterfeld

Was alle Coaches gemeinsam haben: Sie wollen mit Kathrin ganz weit kommen und sehen das Potenzial, mit ihr "The Voice of Germany" zu gewinnen.

Kathrins Qual der Wahl

Letztendlich kann sich die 16-Jährige nur für einen Coach entscheiden und wählt den, der ihr verspricht, sie tagein, tagaus mit Komplimenten zu überschütten - Mark. Ob sich die anderen Coaches je von der Niederlage erholen?

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Kathrin hat sich seit "The Voice Kids" stark verändert

Bereits vor TV-Start von "The Voice of Germany" 2024 stellen sich einige Talente vor. In "The Voice of Germany - Die Warm-Up-Show" sieht man auf Joyn unter anderem Kathrin German. Die 16-Jährige ist keine Unbekannte. Sie war 2020 auch schon bei "The Voice Kids" und schaffte es mit dem Rock'n'Roll-Song "Long Tall Sally" in das Team von Sasha. Jetzt will sie auch bei den Erwachsenen mitmischen und hat ein ganz anderes Genre mitgebracht.

Im Clip oben stellt Kathrin sich vor und gibt eine Kostprobe ihrer Stimme. Sie singt den anspruchsvollen Song "Rise Up" von Andra Day. Schon vom ersten Ton an werden Mark, Samu, Yvonne und Kamrad hellhörig. Das Publikum ist vollkommen begeistert und spendet schon während des Auftritts Standing Ovations.

Kathrin 2020 bei "The Voice Kids" mit "Long Tall Sally"

Wer dreht sich für Kathrin um?

Aber kann sie auch die Coaches überzeugen? Ihre Mutter ist sich sicher, dass Kathrin alle Buzzer holen wird. Ob sie es tatsächlich schafft, siehst du in der neuen Staffel von "The Voice of Germany" ab 26. September immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie jeweils auch kostenlos auf Joyn.